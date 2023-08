Ruba pantaloni e scarpe in un negozio di via Verdi e aggredisce il commesso: arrestato

Si è impossessato di scarpe e pantaloni in un negozio di abbigliamento e si è dato alla fuga, non prima di avere strattonato il dipendente, facendolo rovinare a terra. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Parma ha ricevuto la chiamata dal titolare del negozio di abbigliamento per segnalare l’accaduto.

Sul posto, in Via Verdi, è giunta la pattuglia della Stazione di Parma Centro, per le immediate ricerche dell’uomo. Dopo una dettagliata descrizione e l’indicazione sulla via di fuga è stato fermato in Via Ireneo Affò.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il 24enne, cittadino del Mali con diversi precedenti di polizia era entrato nel negozio scalzo e chiedeva al titolare di poter provare delle scarpe ed un paio di pantaloni del valore di circa 50 euro. Appena indossati si è dato alla fuga scaraventando a terra il commesso che tentava di fermarlo. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma