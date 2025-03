Ruba quattro volte in un centro medico di via Cavour: 43enne denunciato

Identificato dai Carabinieri il presunto “ladro di notebook” del centro medico: decisive le indagini di analisi dei video dell’impianto di sorveglianza e un controllo di polizia in Strada Cavour.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 43enne italiano ritenuto, all’esito degli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di quattro furti.

Secondo quanto ricostruito, nella prima decade di febbraio, il legale rappresentante di un “Centro Medico Privato” della città si è rivolto ai Carabinieri di Strada Garibaldi per denunciare che, tra il mese di novembre 2024 e i primi giorni di febbraio 2025, erano stati perpetrati 4 distinti furti di attrezzatura informatica di considerevole valore economico all’interno degli uffici della struttura sanitaria.

Nell’occasione, il denunciante ha fornito ai militari la copia dei filmati estrapolati dall’impianto di sorveglianza presente presso la struttura, relativi alle date di commissione dei furti.

I Carabinieri hanno pertanto avviato una meticolosa indagine tecnica che, mediante l’analisi dei filmati, ha permesso di ricostruire le dinamiche delittuose. È stato accertato che, per tutti i furti, in orario notturno, un uomo parzialmente travisato si era introdotto nella struttura sanitaria previa effrazione dei serramenti e, all’interno degli uffici, era riuscito ad asportare un totale di 8 notebook. L’attività ha permesso di ottenere fermo immagini piuttosto chiari che hanno cristallizzato i tratti somatici dell’uomo, nonché l’abbigliamento indossato durante la commissione dei delitti.

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Stazione di Parma Centro, impegnata in un servizio preventivo notturno nel cuore della città, ha notato un uomo che si aggirava con circospezione guardando attraverso le vetrine dei negozi di Strada Cavour. L’uomo è stato subito raggiunto e sottoposto a controllo di polizia venendo identificato in un 43enne italiano che i militari hanno immediatamente riconosciuto quale presunto responsabile dei furti in argomento, sia per i tratti somatici che per l’abbigliamento, risultato identico a quello indossato in uno dei quattro furti subiti dal centro medico.

Il 43enne, risultato già gravato da numerose vicende di polizia e condanne per reati analoghi, acquisiti i necessari riscontri probatori è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che l’indagato è al momento considerato solo indiziato, seppur gravemente, e la sua posizione sarà attentamente valutata dall’Autorità Giudiziaria durante tutto il processo. La sua responsabilità sarà definitivamente accertata solo in caso di una sentenza di condanna definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma