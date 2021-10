Ruba Rolex a un anziano a Salsomaggiore con la tecnica dell’abbraccio: 30enne denunciata dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo salsese hanno identificato e denunciato una donna, una trentenne straniera, che circa due settimane fa aveva derubato un anziano turista con la cosiddetta tecnica “dell’abbraccio”.

La ladra, già gravata da numerosi precedenti per simili reati, aveva avvicinato l’anziano che passeggiava e, fingendo di conoscerlo, lo aveva abbracciato, sfilandogli dal polso un orologio Rolex del valore di alcune migliaia di euro e dileguandosi immediatamente prima che la vittima si rendesse conto di ciò che era accaduto. Il derubato si era rivolto ai Carabinieri, presentando denuncia.

Avviate le indagini, anche grazie alla descrizione fatta dalla vittima ed al modus operandi utilizzato, i militari hanno individuato l’autrice del furto che, a seguito di una ricognizione fotografica, è stata riconosciuta dalla stessa vittima. Si tratta di una 30emne straniera, come detto non nuova alla commissione di tali furti con destrezza, che, al termine degli accertamenti, è stata denunciata alla magistratura per il reato di furto aggravato.

