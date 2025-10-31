Ruba un monopattino elettrico in pieno centro: denunciato un 39enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno concluso un’attività investigativa che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 39enne di origine straniera, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il presunto autore del furto di un monopattino elettrico avvenuto alcune settimane fa in città.

La vicenda è iniziata quando un 50enne parmigiano si è recato presso la caserma di strada Garibaldi per denunciare il furto del proprio monopattino, un modello di valore.

L’uomo ha raccontato di averlo parcheggiato davanti a una banca del centro per recarsi poco distante a sbrigare alcune commissioni; al suo ritorno, ha trovato soltanto il lucchetto spezzato a terra, rendendosi conto di essere stato vittima di un furto.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini.

Durante il sopralluogo, i militari hanno notato la presenza di un bancomat dotato di telecamera di sorveglianza proprio di fronte al punto in cui era stato lasciato il monopattino.



Dopo aver acquisito le registrazioni, hanno analizzato attentamente i filmati, riuscendo a individuare il momento esatto del furto: un uomo si è avvicinato al monopattino, ha forzato il lucchetto e si è allontanato con il mezzo in direzione del centro città.

Grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti già noti per reati analoghi, i militari hanno riconosciuto l’autore del gesto: un 39enne straniero, privo di fissa dimora e con numerosi precedenti specifici.

Nel corso dell’indagine, sono stati effettuati ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in altri episodi simili e per ricostruire i suoi spostamenti e i luoghi abitualmente frequentati, consolidando così il quadro indiziario a suo carico.

Al termine delle verifiche, ritenendo le prove raccolte convergenti e univoche, i Carabinieri hanno deferito il 39enne alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di furto aggravato.