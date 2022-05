Ruba un rolex in una gioielleria di via Mazzini. I carabinieri individuano una giovane donna e recuperano a casa sua l’orologio

Ieri mattina, alle ore 12:00 circa, in Parma, presso una nota gioielleria di strada Mazzini, è entrata una giovane donna che sostava all’interno dell’esercizio commerciale, nei pressi di una vetrina semiaperta.

Approfittando del fatto che all’interno era presente molta gente, la stessa riusciva ad aprire la vetrina e ad impossessarsi di un orologio marca rolex del valore di 15000 euro e, successivamente, a guadagnare, indisturbata, la fuga.

Il proprietario della gioielleria, accortosi dell’ammanco dell’orologio, contattava subito il 112 dando una prima sommaria descrizione della giovane. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma, giunti immediatamente sul posto, visionavano le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale e si ponevano alla ricerca della stessa.

La donna veniva individuata, poco dopo, dai militari in via S. Prospero Manara e una volta perquisita, veniva trovata in possesso del prezioso orologio che veniva, subito, riconsegnato al proprietario dell’esercizio commerciale.

La stessa, invece, già conosciuta ai Carabinieri, è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.