Ruba una bici elettrica in via Monte Nero: denunciato

A inizio febbraio ha rubato una costosa bicicletta con pedalata assistita introducendosi, nel cuore della notte, in un condominio di Via Monte Nero a Parma. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, però, hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente di risalire al responsabile, un 33enne con precedenti di polizia e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G per un arresto in flagranza per furto in abitazione a dicembre 2022.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal proprietario della bici che consegnava le immagini. Dal controllo delle stesse i militari hanno ricostruito la dinamica dell’episodio e, riconosciuto l’autore denunciandolo per furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma