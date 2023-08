Ruba una bici in via Affò e minaccia il proprietario: condannato a oltre 2 anni di reclusione

Ruba una bici e minaccia il proprietario. Intercettato dalla Polizia Locale è stato deferito all’autorità giudiziaria e condannato per rapina a 2 anni 4 mesi e 20 giorni di reclusione e alla multa di 420 euro.

Il fatto è accaduto ieri (giovedì 3 agosto 2023), quando alcuni agenti della Polizia Locale, impegnati in operazioni di controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria, sono stati allertati da un passante, testimone oculare dei fatti, accaduti in via Affò.

Gli uomini di via del Taglio si sono messi subito alla caccia del responsabile, sfruttando le informazioni fornite dal testimone. Tempo qualche minuto e l’hanno rintracciato mentre era inseguito dal proprietario della bici, in via Bodoni. Gli agenti hanno chiamato i rinforzi, sul posto si è portata una seconda pattuglia: il ladro è stato quindi bloccato e arrestato.

Trasferito al comando della Polizia Locale in strada del Taglio, è stato identificato: classe 1977, domiciliato a Parma, è risultato gravato di numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il proprietario della bici ha sporto denuncia e dalla ricostruzione dei fatti, l’accaduto è stato inquadrato come una vera e propria rapina.

Tradotto davanti al GIP – Giudice per le Indagini Preliminari – per la convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato a 2 anni 4 mesi e 20 giorni di reclusione e alla multa di 420 euro per rapina, pena che sconterà presso il carcere di via Burla.

L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, ha dichiarato: “Ringrazio la Polizia Locale per il quotidiano impegno nel contrasto all’illegalità e a garanzia della sicurezza, in modo particolare nelle zone più fragili ed esposte della nostra Città. Lo sforzo profuso dagli agenti della Polizia Locale ormai da varie settimane nella zona adiacente alla stazione ci consente di intercettare più facilmente episodi e fenomeni di illegalità diffusa, agendo contestualmente su prevenzione e repressione. Il pronto intervento della Polizia Locale, anche in questo caso, testimonia la professionalità dei nostri agenti e la correttezza della strategia promossa dall’Amministrazione e dal Comando, in sinergia con le altre forze dell’ordine”.