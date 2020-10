Ruba una bicicletta in Piazzale Barbieri, arrestato

Nel pomeriggio del 14 ottobre, intorno alle ore 17.00, la Sala Operativa della linea di emergenza 113 veniva allertata da un attento cittadino il quale affermava di essere in quel momento testimone di un furto di bicicletta in atto su piazzale Bernieri.

L’uomo infatti dalla propria finestra poteva notare un uomo apparentemente senzatetto che utilizzava un paletto dissuasore di via dell’Università per forzare il catenaccio in acciaio che vincolava la bicicletta. Terminato l’atto criminoso il malvivente si dirigeva con tutta calma in direzione piazzale della Pace a bordo della bicicletta asportata.

Il testimone, sempre tenuto in contatto telefonico dagli operatori della polizia di Stato, decideva di seguire senza mai perderlo di vista il criminale, fino a che, pochi istanti dopo, all’altezza di piazza Garibaldi veniva raggiunto dalle Volanti della Questura di Parma i cui Agenti provvedevano a fermare ed immobilizzare l’uomo, ancora a bordo della bici rubata poco prima. Le dichiarazioni del testimone, unitamente alla querela sporta dalla vittima del reato hanno consentito di assicurare alla giustizia il reo, arrestato per furto aggravato e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del giudizio di convalida dell’arresto e rito per direttissima che si terrà in data odierna.

L’uomo è un cittadino italiano, classe 71, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Questura di Parma