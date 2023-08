Ruba vari articoli di abbigliamento al Fidenza Village: nei guai ladro 18enne “in trasferta” da Milano

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fidenza il pomeriggio di ieri, durante una sosta nei parcheggi del polo commerciale Fidenza Village, sono stati avvicinati dal servizio di sicurezza, in quanto avevano notato dei soggetti verosimilmente resisi responsabili di furto. La vigilanza in particolare ne aveva bloccato uno di giovane età.

I carabinieri ascoltando i vari testimoni e visionando le immagini di videosorveglianza, hanno accertato che la persona fermata, aveva poco prima rubato un cappellino presso un negozio del centro, con la collaborazione di altri due soggetti scappati a bordo di un’auto.

Le immagini del circuito di videosorveglianza e la testimonianza della commessa del negozio ove è stato rubato l’articolo hanno permesso di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti del ragazzo risultato essere un cileno di 18 anni residente a Milano, il quale dopo aver strappato dal cappellino la placca antitaccheggio, danneggiando anche il bene, usciva dal negozio indossandolo con naturalezza, passando inosservato.

Ulteriori accertamenti hanno acclarato che il 18enne, unitamente agli altri complici scappati, si era reso responsabile del furto di altri pezzi di abbigliamento di pregio in altri negozi del polo commerciale.

Il cileno è stato dunque denunciato alla Procura della Repubblica di Parma in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di diversi capi di vestiario in concorso di ignoti in corso di individuazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma