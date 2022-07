Ruba vestiti in un negozio di via Mazzini e aggredisce il vigilante: arrestata una 54enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Mazzini, dove una donna si era impossessata di capi di abbigliamento oltrepassando, dopo aver tagliato con una tronchesina i dispositivi antitaccheggio, le barriere senza pagare. All’intervento del personale del negozio, la donna, 54enne, per riuscire a guadagnarsi la fuga spintonava energicamente il vigilante.

La tempestiva chiamata al 112 e l’immediato intervento ha scongiurato definitivamente il rischio di fuga della donna, che è stata tratta in arresto per rapina impropria e denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere e ricettazione in quanto durante la perquisizione sono stati rinvenuti capi di vestiario sottratti in un altro negozio.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma