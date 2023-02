Rubano capi d’abbigliamento per un valore di 1000 euro all’outlet di Fidenza: arrestati un 42enne e una 45enne

Piumini di marca rubati in un negozio dell’Outlet Fidenza Village. Una coppia moldava, 42enne lei 45enne lui, residenti in Provincia di Treviso è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato.

La coppia, arrivata da Treviso, dopo aver parcheggiato l’autovettura ha iniziato a girare per i diversi store in cerca della favorevole occasione per tentare di impossessarsi di alcuni capi di vestiario. Ma non sono passati inosservati, infatti sotto braccio, la donna portava una vistosa e capiente borsa di un negozio inesistente all’interno dell’outlet. Alla fine scelto il negozio entrano e, velocemente si impossessano di molti capi di vestiario nascondendoli nella borsa.

Usciti sono fermati dalla vigilanza e dalla pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Fidenza che, nel frattempo era stata inviata sul posto a seguito della chiamata della vigilanza. Portati negli uffici, all’intero della borsa schermata, usata per evitare di attivare il sistema antitaccheggio, sono stati rinvenuti cinque piumini per un valore di circa 1000 euro. La refurtiva, dopo il riconoscimento è stata restituita ai proprietari. La coppia è stata arrestata per furto aggravato e trattenuta presso le camere di sicurezza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma