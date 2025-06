Rubano gasolio per 1.800 euro con tessere di pagamento clonate: due denunciati

La Polizia di Stato di Parma ha identificato e denunciato all’autorità giudiziaria due persone, un ventiseienne e un quarantatreenne stranieri, gravemente indiziati di essere autori dell’episodio di furto avvenuto nel fine settimana scorso in un distributore di carburante di via Colorno.

Era stato, infatti, denunciato il prelievo indebito di 1.800 euro utilizzati per rifornimento di gasolio.

La Polizia, dopo aver visionato, insieme al gestore del distributore, i sistemi di videosorveglianza ha accertato che erano tra le persone ad agire, con due un’auto e un furgone.

In particolare, mentre un’auto faceva da vedetta, i due a bordo del furgone tentavano di rifornire di gasolio le taniche presenti nel vano.

Il gestore ha riconosciuto i mezzi all’interno del piazzale Autogrill e ha immediatamente chiamato la polizia.

La squadra volanti della Questura è intervenuta al distributore dopo la segnalazione della presenza di due mezzi sospetti già legati ad un episodio analogo, avvenuto mediante tessera di pagamento clonata qualche giorno precedente.

Intercettata sia la vettura indicata che un furgone, gli agenti li hanno fermati per controllarli.

I conducenti, scesi dai mezzi sono subito apparsi agitati e nervosi. E, durante la perquisizione gli agenti hanno trovato diversi oggetti contundenti oltre a lame, taglierini e tenaglie. Tutto materiale subito sequestrato.

I due, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, in particolare, per plurimi episodi di furto consumati e tentati, sono quindi stati denunciati per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché per porto di oggetti atti ad offendere.

L’auto è stata sequestrata in quanto risultata radiata e il furgone sequestrato perché utilizzato per compiere reati. Uno dei due uomini è stato sanzionato anche per guida con patente revocata e, per entrambi, è scattato l’avvio del procedimento per l’emissione del foglio di via obbligatorio.