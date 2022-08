Rubano nel magazzino di un supermercato in zona strada Traversetolo: denunciato un 17enne, fuggiti i due complici

In tre, hanno rubato all’interno del magazzino di un supermercato di Parma, ma durante la fuga incrociano, in strada Traversetolo angolo via Papa Giovanni XXIII, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma impegnata nel controllo del territorio.

Due riuscivano a dileguarsi, mentre il terzo, tentando di fuggire a bordo di una bicicletta, faceva cadere a terra della merce costituita da generi alimentari. Raggiunto e bloccato veniva identificato in un 17enne e, la merce perduta recuperata. Dai successivi accertamenti presso l’adiacente supermercato, si appurava che la refurtiva era solo una parte di quella asportata pochi minuti prima dal 17enne insieme ai due complici.

Il sistema di videosorveglianza, ha ripreso l’incursione da parte dei tre che, a volto travisato, si sono introdotti all’interno del magazzino, mentre i dipendenti erano impegnati nel carico/scarico delle merci, dileguandosi subito dopo con diverse confezioni di generi alimentari. Il giovane, accompagnato in caserma, è stato denunciato per furto ed affidato alla madre. La merce per un valore di oltre 300 euro è stata restituita al proprietario.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma