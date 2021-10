Ruote a Raggi Parma: grande successo e curiosità per la sfilata delle auto d’epoca

Domenica 3 ottobre, si è svolta la sfilata di auto d’epoca organizzata in occasione della Giornata Nazionale delle auto d’epoca in programma per il 26 settembre, ma posticipata di una settimana a causa del maltempo. La manifestazione è stata organizzata dal Club Motoristico Ruote a Raggi Parma in collaborazione con CNA Parma e Fondazione Monteparma e con il patrocinio del Comune di Parma.

Una giornata particolare per il centro di Parma che ha visto il variopinto e caratteristico corteo, formato da trenta auto storiche del gruppo motoristico, percorrere i borghi e le strade del centro cittadino per poi dirigersi verso Casale di Mezzani, dove i componenti degli equipaggi hanno potuto visitare l’azienda Cosmoproject, uno dei principali partner del progetto “PARMA la città del PROFUMO”.

Anche quest’anno “Ruote a Raggi”, che vanta una prestigiosa storia di trent’anni compiuti proprio durante la scorsa edizione del 2020, ha organizzato un raduno con lo scopo di rappresentare Parma e le sue eccellenze

Al rientro in città le auto sono state lasciate in sosta in via Cavour dove, per tutto il pomeriggio, numerosi visitatori hanno potuto ammirare queste bellissime auto, vere e proprie opere d’arte in movimento.

Per i partecipanti il pomeriggio è proseguito nella prestigiosa sede di APE Parma Museo, dove sono stati accolti dal saluto di benvenuto da parte di Fondazione Monteparma e di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. Ad ogni singolo equipaggio è stato consegnato un simpatico presente, gentilmente offerto da Cosmoproject, dopodiché sono stati formati dei gruppi che hanno seguito le visite guidate alla mostra Parma la città del Profumo e, a rotazione, anche agli altri percorsi espositivi allestiti presso le sale del museo.