Russo e Bocchi (FdI): “Diamo fiducia ai canadesi che vogliono investire sull’aeroporto di Parma”. Convegno a Parma col viceministro Bignami

Venerdì presso l’hotel Link 124 di Parma alle ore 18.30, alla presenza del viceministro Galeazzo Bignami, FdI affronterà il tema delle infrastrutture e della mobilità, questione cruciale per lo sviluppo del nostro territorio e nevralgico per la competitività e i risultati della prossima tornata europea.

Tra i temi al centro del dibattito, quello dell’aeroporto di Parma, che certamente non è un “bene di rapido consumo”: quando si parla di aeroporti si parla di investimenti che creano ritorni nel medio-lungo periodo e a cui va garantita, oltre ad una snellezza burocratica su cui aimè l’Italia pecca, una comunicazione chiara, efficace e competente.

E i collegamenti viari che si renderanno necessari, una volta che il Master Plan sarà completato, dovranno essere programmati per una movimentazione passeggeri/merci che riguarda il lungo periodo e risponde alle future necessità del territorio. Va dato atto a Sogeap di aver creduto fino ad oggi in una infrastruttura nevralgica per Parma e il network aeroportuale del nord Italia, e va dato atto a Fdi di aver sostenuto, pur dai banchi dell’opposizione, un progetto che offrirà alla città uno strumento di crescita sociale ed economica, grazie anche, sul tavolo nazionale, al supporto determinante del viceministro Bignami.

L’arrivo del nuovo socio nella compagine societaria sbilancia l’equazione che vedeva una società, trattata dalla sinistra parmense come decotta, con scarse risorse e prospettive, in un asset competitivo, e che, confidando nella propria cultura aeroportuale, nel rispetto dell’ambiente che in Canada non è solo di facciata (vezzo italico) ma di sostanza, saprà superare anche i requisiti stringenti imposti dal masterplan, con la determinazione e capacità necessaria.

Il socio canadese ha scelto di diventare partner dell’aeroporto di Parma dimostrando così che, anche oltre oceano, sono state valutate positivamente le tante capacità e potenzialità che caratterizzano la realtà parmigiana, realtà che ha ormai da tempo maturato qualificati processi di crescita, anche in un’ottica internazionale, e che si deve però ora collocare stabilmente ai vertici del mondo produttivo italiano.

Questo è il focus dell’accordo che verrà sottoscritto nel breve periodo tra le parti, di cui si parlerà venerdì al convegno e su cui FdI garantisce come sempre il proprio impegno: dare il giusto valore alla struttura aeroportuale di Parma e dare la fiducia, che certamente merita, all’investitore che ha deciso di convogliare qui la sua attenzione.

On Gaetana Russo

Priamo Bocchi