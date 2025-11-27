Quotidiano online di Parma

Russo (FdI): “Il Senato compie un passo storico per la difesa del nostro agroalimentare”

di Andrea Marsiletti

Con il via libera del Senato al disegno di legge sulle disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, oggi si compie un passo storico per la difesa del nostro agroalimentare, della nostra identità nazionale e del lavoro degli imprenditori onesti che ogni giorno tengono alta la bandiera del Made in Italy.

Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e sostenuto con determinazione dal Governo Meloni, rappresenta una risposta concreta e attesa da anni per proteggere le eccellenze italiane da frodi, contraffazioni e infiltrazioni criminali. Grazie alla riforma del sistema sanzionatorio e all’introduzione di un nuovo impianto di norme e controlli, il Ddl costruisce un argine solido contro chi tenta di sfruttare in modo fraudolento il ‘marchio Italia’, un patrimonio che vale oltre 12 miliardi di euro e che il mondo ci riconosce come simbolo di qualità, unicità e cultura.

Pene più severe per chi danneggia il settore, ma attenzione alle imprese sane e alle condotte di lieve entità, evitando inutili irrigidimenti amministrativi. Le nuove misure, tra cui il nuovo capo del codice penale dedicato ai delitti agroalimentari, il contrassegno ufficiale per prodotti DOP e IGP, il piano straordinario di controlli, costituiscono un vero scudo di protezione per produzioni iconiche come il parmigiano reggiano DOP e per tutte le filiere che rendono l’Italia un unicum nel panorama internazionale. Saremo sempre dalla parte dei produttori onesti, a tutela dell’Italia e degli italiani.

La pm Lucia Russo ospite della Cra di Alberi sul tema della violenza contro le donne”

La Dop Economy cresce ancora, come ha precisato qualche giorno fa il Ministro Lollobrigida, e conferma la forza del nostro modello basato su qualità, tradizione e legame con i territori, con produzioni Dop e Igp che valgono oggi 20,7 miliardi di euro, e un aumento del 25% dal 2020. Una rete composta da 328 consorzi, 184 mila operatori e un export che supera i 12 miliardi di euro, con risultati record per cibo e vino, e che dimostrano ancora una volta come investire sulla qualità sia la scelta giusta, e per questo vanno sostenute. Continuiamo a difendere un sistema che garantisce identità, lavoro e valore aggiunto all’agroalimentare italiano.

Gaetana Russo, deputata FdI


