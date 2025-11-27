Russo (FdI): “Il Senato compie un passo storico per la difesa del nostro agroalimentare”

Con il via libera del Senato al disegno di legge sulle disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, oggi si compie un passo storico per la difesa del nostro agroalimentare, della nostra identità nazionale e del lavoro degli imprenditori onesti che ogni giorno tengono alta la bandiera del Made in Italy.

Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e sostenuto con determinazione dal Governo Meloni, rappresenta una risposta concreta e attesa da anni per proteggere le eccellenze italiane da frodi, contraffazioni e infiltrazioni criminali. Grazie alla riforma del sistema sanzionatorio e all’introduzione di un nuovo impianto di norme e controlli, il Ddl costruisce un argine solido contro chi tenta di sfruttare in modo fraudolento il ‘marchio Italia’, un patrimonio che vale oltre 12 miliardi di euro e che il mondo ci riconosce come simbolo di qualità, unicità e cultura.

Pene più severe per chi danneggia il settore, ma attenzione alle imprese sane e alle condotte di lieve entità, evitando inutili irrigidimenti amministrativi. Le nuove misure, tra cui il nuovo capo del codice penale dedicato ai delitti agroalimentari, il contrassegno ufficiale per prodotti DOP e IGP, il piano straordinario di controlli, costituiscono un vero scudo di protezione per produzioni iconiche come il parmigiano reggiano DOP e per tutte le filiere che rendono l’Italia un unicum nel panorama internazionale. Saremo sempre dalla parte dei produttori onesti, a tutela dell’Italia e degli italiani.

La Dop Economy cresce ancora, come ha precisato qualche giorno fa il Ministro Lollobrigida, e conferma la forza del nostro modello basato su qualità, tradizione e legame con i territori, con produzioni Dop e Igp che valgono oggi 20,7 miliardi di euro, e un aumento del 25% dal 2020. Una rete composta da 328 consorzi, 184 mila operatori e un export che supera i 12 miliardi di euro, con risultati record per cibo e vino, e che dimostrano ancora una volta come investire sulla qualità sia la scelta giusta, e per questo vanno sostenute. Continuiamo a difendere un sistema che garantisce identità, lavoro e valore aggiunto all’agroalimentare italiano.

Gaetana Russo, deputata FdI