Ryanair annuncia tre nuove rotte da Parma, Forlì e Rimini per l’estate 2026

L’aeroporto di Parma si prepara a diventare un punto di snodo per i voli low cost: Ryanair ha annunciato tre nuove rotte per la prossima estate, che collegheranno lo scalo con Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano regionale che coinvolge anche gli aeroporti di Forlì e Rimini, con l’obiettivo di valorizzare gli scali minori come leve di crescita economica e turistica.

“Un primo risultato concreto della strategia regionale sugli aeroporti”, commenta Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna. “L’abolizione della council tax per gli aeroporti con meno di 700mila passeggeri l’anno ha creato le condizioni per attrarre nuove rotte, turismo e occupazione. È un passo avanti verso uno sviluppo armonico e sostenibile del sistema aeroportuale regionale”.

A partire dall’estate prossima saranno quindi 20 in totale le rotte che interesseranno i tre aeroporti: 3 a Forlì, con 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted; 5 a Parma, con 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted; 12 a Rimini, con 4 nuove rotte per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. Le nuove rotte comporteranno oltre 250mila posti aggiuntivi e più di 660mila passeggeri l’anno a supporto di oltre 370 posti di lavoro.

“Lo scacchiere aereo dell’Emilia-Romagna si arricchisce di collegamenti strategici – sottolineano le assessore regionali Roberta Frisoni e Irene Priolo – facilitando l’accesso alla nostra regione e valorizzando la ricchezza del territorio. Dalle Ciclovie ai Cammini, chi arriverà a Parma troverà un’offerta di esperienze unica, in linea con la filosofia del turismo slow”.

Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha definito l’operativo “da record”, evidenziando come la scelta della Regione di azzerare l’addizionale municipale abbia reso possibile questo ampliamento dei collegamenti. L’estate 2026 si annuncia quindi come la stagione della svolta per Parma e per l’Emilia-Romagna, tra nuovi voli, passeggeri e opportunità economiche.