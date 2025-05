“S-cambiare abiti e valori”, con Swap Party al liceo Romagnosi giovedì 22 maggio

L’evento S-cambiare abiti e valori è il momento finale di condivisione e restituzione del progetto “Moda etica e sostenibile”, realizzato dalla classe 3D classico del liceo Romagnosi durante l’anno scolastico 2024/2025. L’evento, patrocinato dal Comune di Parma, è inserito nel Festival nazionale dello sviluppo sostenibile Asvis e nel programma di Solidalia, Festival dell’Economia Solidale e si terrà giovedì 22 maggio dalle 15 alle 18.

“Questi progetti qualificano l’offerta formativa di una scuola che unisce le materie teoriche e linguistico-letterarie con una grande attenzione alle sfide del nostro tempo – sottolinea Pier Paolo Eramo, dirigente scolastico -. I ragazzi devono saper affrontare i problemi della sostenibilità in maniera esperta e costruttiva e non solo catastrofista, imparando che le scelte di ognuno di noi possono cambiare il mondo. La moda come l’alimentazione è uno degli ambiti fondamentali in cui possiamo fare la differenza ed è bello che siano gli studenti a farsi portatori di questo messaggio per gli adulti”.

Sono previsti nella prima parte interventi di Francesca Passeri – esperta in progettazione di strategie circolari partecipate con il format U.P.S.Y.project e responsabile della formazione per rén collective – e degli studenti, i quali mostreranno i risultati dell’esperienza vissuta in aula con la formazione e il laboratorio pratico di riuso e recycling (collezione “Love is in The Air”): la parola d’ordine è rigenerare e prolungare la vita dei capi d’abbigliamento affidandosi al recupero etico, alla creatività e al genio dei giovani.

“Dopo diversi anni di professione e impegno – afferma Francesca Passeri, una delle anime del progetto – oggi posso affermare che sono le esperienze – anche quelle che sembrano distanti dai percorsi – che danno vita alla nostra competenza più autentica e profonda. Come formatori possiamo offrire agli studenti esempi su come agire, rispettare il pianeta e lasciare una buona impronta nella nostra esistenza affinché nulla sia vano. Anche questi ragazzi ci insegnano oggi cosa significa la sostenibilità: nei gesti quotidiani, nelle scelte che contano, nel modo in cui immaginano il futuro. Questa è la vera forza dell’orientamento: far emergere il talento, il senso critico, la responsabilità”.

A testimoniare l’importanza delle best practice sui temi della circolarità, sarà presente all’incontro Alfio Fontana, Corporate Partnership & CSR Manager Humana People to People Italia, organizzazione non profit di cooperazione internazionale che fonda la propria azione sulla solidarietà e sulla sostenibilità. Il suo intervento offrirà uno sguardo concreto sulle pratiche di sviluppo sostenibile nel settore tessile e sull’impatto positivo del riuso degli abiti, anche con la mission di supportare progetti educativi, sociali e comunitari.

Nella seconda parte il liceo Romagnosi diventerà luogo di scambio e interazione con uno swap party, al cui allestimento ha collaborato il liceo artistico Paolo Toschi con la classe 2H indirizzo arti figurative, che ha interpretato il tema dello scambio attraverso l’installazione creativa da riuso “Hope-Life”, box guardaroba illustrati con dettagli di abiti, testimonianza di una collaborazione fra scuole. Lo swap prevede lo scambio di un capo inutilizzato del proprio guardaroba, un gesto semplice ma intenso per l’attivazione di un cambiamento verso una moda più consapevole. Si invitano quindi tutti i partecipanti a portare uno o due capi del proprio guardaroba.

I vari momenti dell’evento saranno intervallati da brani musicali.

Non sarà solo un momento di celebrazione del lavoro svolto, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della circolarità nella moda e stimolare nuove pratiche quotidiane di sostenibilità.