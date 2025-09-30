Saba Giovannacci (Prospettiva) a Chiastra: “Perché tornare ai ‘fasti’ del passato?”

‘Probabilmente la consigliera Chiastra vorrebbe tornare al 2010, quando il sindaco era il suo capogruppo Pietro Vignali e il Comune stipendiava tre autisti per portare in giro la Giunta su auto di lusso’.

La consigliera di Prospettiva Saba Giovannacci replica alle polemiche dell’esponente del gruppo Vignali sull’utilizzo degli agenti della Polizia municipale come autisti del Sindaco: ‘Le persone che la consigliera Chiastra chiama “gli autisti del Sindaco” ricorda Giovannacci – sono le stesse che presidiano il Municipio e saltuariamente accompagnano il Sindaco nelle occasioni istituzionali raccordandosi con gli Agenti di Comunità di Parma Centro e coi servizi di Piazza Garibaldi’. ‘Per fortuna – conclude Giovannacci – il ruolo di autisti professionisti di Vignali sono finiti con il commissariamento del Comune dovuto, è bene ricordarlo, al vortice di debiti e indagini che colpì la sua Amministrazione. Meglio quindi non reiterare gli errori del passato perché ci sono i Fonzie che non dicono “ho sbagliato“ ma sono peggio i Fonzie che non capiscono’.