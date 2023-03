Sabato 1 aprile porte aperte al canile e gattile Lilli e il Vagabondo di via Melvin Jones

Porte aperte al canile e gattile Lilli e il Vagabondo di via Melvin Jones 19/A, sabato 1 aprile 2023, dalle 11 alle 16.

Sarà l’occasione per grandi e piccini di avvinarsi ad un mondo pieno di vita con la possibilità di osservare gli amici a quattro zampe che possono anche essere adottati.

Ritorna una proposta utile e accattivante, per conoscere il polo integrato degli animali di affezione dove operano diversi professionisti e volontari che saranno a disposizione del pubblico per capire come funziona la struttura, come è la vita degli animali al suo interno, per illustrare i regolamenti che lo governano e le modalità di adozione degli animali stessi.

Un tuffo tra musetti allegri e dolci di cani e gatti in cerca di affetto. Un modo per conoscerli da vicino entrando anche in contatto con gli operatori specializzati, gli appassionati volontari e le associazioni sul campo.

“E’ una proposta a misura di famiglia – spiega il Vicesindaco con delega la benessere animali, Lorenzo Lavagetto -, un’occasione per conoscere un servizio che il Comune offre alla città. Ma soprattutto un’opportunità per sperimentare i risvolti positivi legati ad un’adozione attraverso un rapporto diretto con cani e gatti, sotto la guida esperta dei professionisti e degli operatori che operano all’interno della struttura stessa”.

Per motivi sanitari non sarà possibile condurre animali domestici all’interno della struttura. Info al link: https://www.comune.parma.it/benessereanimale/6352-2/