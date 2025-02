Sabato 1° marzo riaprono i Musei del Cibo: novità e appuntamenti gratuiti per i bambini

Entra nel vivo la stagione 2025 dei Musei del Cibo, che riapriranno al pubblico il prossimo sabato primo marzo, dopo la chiusura invernale (ad esclusione del Museo del Tartufo di Fragno che riaprirà a maggio).

Dopo l’anno record in termini di visitatori (oltre 35.000 presenze) i Musei del Cibo puntano ad ampliare ulteriormente il numero di visitatori, proponendo una serie di iniziative e nuove attività.

Per celebrare la riapertura, tutti i week-end di marzo, a partire da domenica 2, i Musei del Cibo offriranno, come di consueto, tante attività gratuite ai bambini. Occasioni per imparare, esplorare e divertirsi, in ambienti stimolanti immersi nella cultura gastronomica e nella storia del nostro territorio.

“Il cibo e le sue storie” sarà il filo conduttore dei laboratori che, tra narrazione e creatività, renderanno il cibo protagonista di racconti e avventure. Un viaggio ludico ed educativo al tempo stesso, che partirà da storie, miti, leggende e tradizioni per portare i bambini ad avvicinarsi alla cultura del cibo da angolazioni originali, sviluppando conoscenze e abilità.

Ogni attività si trasformerà in un’esperienza multisensoriale, dove il racconto prenderà forma in creazioni artistiche, esperimenti sensoriali, giochi e tanto altro.

Da domenica 2 marzo ci sarà un doppio appuntamento pomeridiano, uno il sabato e uno la domenica, ciascuno in uno dei Musei del circuito a partire dalle 15.30 (i laboratori hanno una durata di un’ora e mezza circa).

Domenica 2 l’appuntamento è al Museo del Prosciutto di Parma a Langhirano, sabato 8 al Museo Coppini di Arte Olearia a San Secondo, domenica 9 al Museo del Vino a Sala Baganza, sabato 15 al Museo del Pomodoro alla Corte di Giarola (Collecchio), domenica 16 al Museo del Parmigiano Reggiano a Soragna, sabato 22 al Museo della Pasta alla Corte di Giarola (Collecchio), domenica 23 al Museo del Fungo Porcino a Borgotaro, sabato 29 Museo del Salame Felino nel paese omonimo, domenica 30 al Museo del Culatello all’Antica Corte Pallavicina di Polesine.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per ragioni di spazio, tramite “APP Parma Welcome” scaricabile gratuitamente.



Il calendario de “Il cibo e le sue storie”



Domenica 2 marzo – Museo del Prosciutto di Parma, Langhirano

“Raccontami un delizioso capolavoro” (consigliato per bambini dai 4 ai 6 anni)

Un bel modo per passare la domenica di Carnevale! Un percorso tra le pagine di un divertente albo illustrato, che costituisce lo spunto per raccontare i propri gusti e dare spazio alla fantasia, realizzando una disegno-ricetta creativa e colorata. A tutti i bambini mascherati, verrà lasciato un piccolo ricordo. A cura di ArcheoVEA.

Sabato 8 marzo – Museo dell’Olio, San Secondo

“Storie e sapori del frantoio fatato” (consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni)

Il racconto del frantoio fatato diventa realtà nel laboratorio che invita i bambini a scoprire come si produce l’olio di oliva e a inventare nuovi abbinamenti di sapori giocando con la propria fantasia e il proprio gusto. Al termine a tutti i partecipanti sarà lasciato un piccolo ricordo per continuare a sperimentare anche a casa.

A cura di Coppini Arte Olearia

Domenica 9 marzo – Museo del Vino, Sala Baganza

“A ricostruire storie!” (consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni)

Nelle stanze del Museo del Vino, tra botti e anfore antiche, vecchi attrezzi da campo e da cantina, un’avventurosa caccia al tesoro per andare alla ricerca dei “pezzi” di storie che parlano di uva, di vigne e di vino. Se i bambini, suddivisi in squadre, grazie al loro intuito e alla collaborazione dei genitori riusciranno a completare l’intero percorso e a recuperare tutte le parole nascoste, saranno premiati con un meritato tesoro e potremo finalmente leggere insieme tutte le storie.

A cura di Pro Loco Sala Baganza

Sabato 15 marzo – Museo del Pomodoro, Giarola

“Al principio era un pomo… d’oro!” (consigliato per bambini dai 7 ai 10 anni)

Ciliegino, nero di Crimea, cuore di bue e persino cornuto delle Ande sono

solo alcune delle centinaia di varietà di pomodori coltivate oggi, tutte diverse per colore, forma, utilizzo…Ma com’era in origine il pomodoro e come mai si chiama così? Lo scopriremo sfogliando un grande libro illustrato in cui però alcune pagine si sono mescolate. Solo con l’aiuto dei partecipanti potremo rimetterle in ordine, costruendo uno speciale libretto pop up da portare a casa come ricordo. A cura di Esperta Impresa sociale Bcorp

Domenica 16 marzo – Museo del Parmigiano Reggiano, Soragna

“Il principe Casimiro e il signor Notari” (consigliato per bambini dai 4 ai 6 anni)

Una favola ispirata alla storia del Parmigiano Reggiano DOP, con principi,

maghi e strani individui, accompagna i bambini alla scoperta del re dei formaggi e del suo Museo.

A cura di ArcheoVEA

Sabato 22 marzo – Museo della Pasta, Corte di Giarola Collecchio

“Le storie del Museo della Pasta… in un taccuino” (consigliato per bambini dagli 8 agli 11 anni)

Attività giocose a squadre, per grandi e bambini, che si cimenteranno infine in un laboratorio creativo. Tra chicchi di grano, farine, spaghetti, speronelle e altri oggetti curiosi, i partecipanti si avventureranno alla ricerca di elementi, disegni e parole da inserire in uno speciale taccuino, che racchiuderà come un tesoro la storia della pasta. Ma solo se riusciranno a superare tutte le prove!

A cura di Esperta Impresa sociale Bcorp.

23 marzo – Domenica – Museo del Fungo, Borgotaro

“Nonna Flora racconta” (consigliato per bambini dai 5 ai 12 anni)

Al Museo del Fungo è arrivata nonna Flora e i suoi racconti sul bosco e sui funghi! Sfogliamo insieme il libro “Nonna Flora e l’incredibile regno dei funghi” insieme ai suoi autori e scopriamo la ricchezza di forme e colori che caratterizzano i nostri boschi. I bambini saranno poi guidati a riprodurre la natura con la tecnica dei colori acquerellabili, guidati da un vero illustratore naturalista.

A cura di Fabrizio Boccardo e Daniela Visentini

29 marzo – Sabato – Museo del Salame, Felino

“Racconti di maialini coraggiosi” (consigliato per bambini dai 4 ai 6 anni)

Conosciamo meglio i nostri amici dalla coda arrotolata attraverso le pagine di un divertente racconto per bambini e costruiamo insieme un piccolo ricordo della giornata da portarci a casa.

A cura di ArcheoVEA.

30 marzo – Domenica – Museo del Culatello, Polesine

“Un Fiume di racconti: la storia della lepre, di Emilia la rezdòra e tante altre” (consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni)

Un laboratorio itinerante che tra narrazione e momenti di creatività porterà bambini e genitori a scoprire la terra della Bassa parmense. Sarà un percorso tra le storie che hanno cullato, alimentato e accresciuto il mito del Culatello, fin dalle sue più povere origini.

A cura dello staff Antica Corte Pallavicina.



Info: ufficio IAT del Comune di Parma, tel. 0521.218889, attivo tutti i giorni 9-19.

www.museidelcibo.it