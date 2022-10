Sabato 15 ottobre: “+ Europa” e Comunità iraniana di Parma in Piazzale della Pace per la libertà in Iran

Sabato 15 ottobre ore 16 in Piazzale della Pace presso il monumento del partigiano, simbolo di resistenza, +Europa organizza un flash-mob insieme alla comunità iraniana di Parma durante il quale la statua verrà prima coperta con un velo, nello stesso modo in cui l’oppressivo regime iraniano copre le donne e soffoca i diritti e la voglia di giustizia e serenità, per poi essere “svelata” come il potente desiderio di libertà che arriva dalle strade delle città iraniane e farlo risuonare anche qui.

La morte della ventiduenne Mahsa Amini, avvenuta il 13 Settembre mentre era in arresto a Teheran per non aver nascosto completamente i capelli sotto lo hijab, è stata la scintilla che ha fatto esplodere in tutto il Paese manifestazioni di protesta delle giovani iraniane e iraniani, affiancati da una parte importante della società civile.

Decine di migliaia di ragazze e ragazzi, sfidano le forze dell’ordine, e scendono in strada, senza armi, con la sola forza del disperato bisogno di libertà. E’ una rivolta spontanea, che ogni giorno paga un tributo di sangue: i manifestanti non possono più sopportare la violenta e oppressiva teocrazia degli Ayatollah e rischiano la vita sperando in un futuro più libero, per se stessi e per il proprio Paese.

+Europa è vicina e solidale con le giovani e i giovani iraniani, che scendono coraggiosamente in strada e sfidano il regime per togliere il velo oscuro dall’intero Paese, cogliendo nella questione femminile il grimaldello che svela tutte le ipocrisie e le ingiustizie di un sistema oligarchico e autoritario.

È nostro dovere aiutare a tenere accesa, anche in Italia, l’attenzione su quanto sta avvenendo e per questo abbiamo previsto una serie di appuntamenti simbolici, in molte città italiane, a testimonianza della condivisione dell’anelito di libertà, giustizia e diritti delle ragazze e dei ragazzi iraniani.

Sveliamo insieme la libertà.

+ Più Europa Parma