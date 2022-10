Sabato 15 ottobre la 41esima Festa del Dono di Parma

Anche quest’anno il Comune di Parma attraverso l’assessorato all’ Associazionismo e Rapporti con il Terzo Settore guidato da Daria Jacopozzi promuove, in collaborazione con le Associazioni ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Sezione Provinciale di Parma), AVIS COMUNALE (Associazione Volontari Italiani Sangue), FIDAS PARMA, una “Festa del Dono”, giunta alla sua 41esima edizione, che porterà al centro della città, nel cuore della sua piazza il gesto generoso del donare.

L’appuntamento è per sabato 15 ottobre 2022. Già dalla mattinata stand informativi delle associazioni coinvolte animeranno e forniranno informazioni alla cittadinanza sulle modalità e l’importanza delle possibili donazioni. Dalle 15 sotto i Portici del Grano i protagonisti saranno le centinaia di donatori volontari parmigiani meritevoli che riceveranno un attestato che premia la loro generosità verso il prossimo e la loro costante donazione nel tempo.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dall’assessora Jocopozzi e dai rappresentanti delle associazioni: “La Festa del Dono è un’occasione per ringraziare i donatori che volontariamente offrono parti di sè all’altro. La città ringrazia tutte le associazioni per il continuo costante impegno che mettono da sempre nel trasmettere la cultura del dono. Il Comune di Parma vuole dare un significato pubblico a questo gesto con una celebrazione ufficiale di quanti donino, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza all’impegno verso l’altro attraverso piccoli gesti che migliorano sensibilmente la qualità di vita dei malati”, ha sottolineato l’assessora.

Per entrare empaticamente in questo gesto Mirella Cenni e Fabrizia Dalcò proporranno alcune letture sul tema, la cerimonia sarà condotta da Rose Ricaldi che al termine delle premiazioni, insieme all’Officina Musicale Parmense, donerà la sua limpida voce e la sua intensa interpretazione per un concerto che stringerà musica e cuori in un abbraccio di città verso un volontariato che cura e che rappresenta una rete davvero preziosa per la città e chi la vive.

Programma:

Ore 10:00

Piazza Garibaldi Stand delle associazioni del Dono

Ore 15:00

Portici del Grano Premiazione dei donatori

Saluti delle autorità

Letture a cura di Mirella Cenni e Fabrizia Dalcò

A seguire

Concerto dell’officina Musicale Parmense

Presenta Rose Ricaldi