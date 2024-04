Sabato 20 aprile in Galleria Bassa dei Magnani: Parma 360 OFF e Scintille di Editoria

Sabato 20 aprile nell’ambito di Parma 360 Festival Circuito Off e “Scintille di Editoria” allo Spazio

360 (Ex Ferramola), Borgo Piccinini 1 in Galleria Bassa dei Magnani si terrà una giornata di eventi da brunch letterari, presentazioni libresche, live sketch, musica e fiori.

Ore 11:30 – 13.00: Un brunch a cura della Nuova Pasticceria Lady con Giulia Bignami, “I gatti lo sanno. Comportamenti incredibili dal mondo animale”, Giunti editore. Divertimento e scienza si mescolano in un racconto appassionante che, accorciando sempre più le distanze con gli animali non umani, ci parla moltissimo anche di noi.

Giulia Bignami – chimica e ricercatrice presso l’Università di St. Andrews in Scozia – ci farà scoprire inaspettati e strabilianti comportamenti dei nostri amici animali raccontati nel libro “I gatti lo sanno. Comportamenti incredibili dal mondo animale”, Giunti editore. Con una penna spigliata e ironica, Giulia Bignami ripercorre i risultati scientifici emersi negli ultimi anni in varie università del mondo, accompagnandoci in un viaggio esilarante e ricco di sorprese tra i più curiosi esperimenti etologici, illustrati dall’immaginazione di Laurina Paperina.

Ore 17:30 – 18:30: Sebastiano Barcaroli e Marco Bonatti presentano “Storie feline di gatti famosi. 50 storie vere di gatti e dei loro amici celebri” e “Storie a passeggio di cani famosi.

50 storie vere di cani e dei loro amici celebri”, Burno edizioni.

Sebastiano Barcaroli e Marco Bonatti approdano a Parma per presentare due titoli editi da Burno edizioni in cui scrittore e illustratore raccontano il rapporto di artisti, scienziati, sportivi e grandi personalità con i loro gatti e i loro cani, animali che hanno saputo ispirare donne e uomini di ogni epoca nelle loro imprese più importanti. Cinquanta storie vere tutte da scoprire, cariche di aneddoti, racconti divertenti, dolci o commoventi, accompagnate da eccezionali ritratti illustrati a colori e una selezione di citazioni per veri amanti dei nostri amici a quattro zampe.

Nell’ottica di contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione di Galleria Bassa dei Magnani e Galleria Polidoro, l’Assemblea del Gruppo Fioristi di Ascom Parma ha organizzato “RIFIORISCONO LE GALLERIE” dalle ore 16.30 alle ore 17.30. L’iniziativa vedrà coinvolti i fioristi del Gruppo in una dimostrazione dal vivo di creazione di composizioni floreali da regalare al pubblico presente, che avrà così l’occasione di interagire con i fioristi, imparando alcuni segreti della loro arte, dalla scelta delle materie prime ai consigli per la composizione del bouquet perfetto.

Dalle ore 18.30, ci sarà uno speciale firmacopie e live sketch dedicati del libro “I New Yorkers” dell’illustratrice Marta Pantaleo, una delle protagoniste della mostra collettiva di illustrazione

OTTO a cura di Illustation presso lo Spazio 360. Con la leggerezza delle immagini di Marta Pantaleo scopriamo l’anima di questa città unica.

Dalle 21.30 dj set a cura di Trazeroeuno, attivo da diversi anni nelle principali realtà alternative di Parma e non solo, nei suoi djset cerca il perfetto equilibrio tra stile e divertimento. Una selezione musicale in grado di coinvolgere chiunque, che può spaziare dalle chitarre wave/rock all’indie/ elettronica.