Sabato 4 Settembre “Inclusion Day” con GiocoParma alla piscina di Moletolo

La Polisportiva GiocoParma vi aspetta all’Inclusion Day, sabato 4 Settembre alla piscina di Moletolo dalle 10 alle 19.

“Non è una coincidenza che abbiamo scelto la piscina come luogo per il nostro evento – racconta Francesco Picucci, responsabile settore del nuoto – vorremo ripristinare il nuoto agonistico e ci piacerebbe avere nuovi atleti. L’anno scorso il nuoto è stato fermo e ora abbiamo tanta voglia di iniziare!”

La giornata nasce per far conoscere tutte le discipline sportive della Polisportiva GiocoParma e fare in modo che le persone, adulti e bambini, abili e non abili possano trovare il loro sport.

In questa giornata sarà possibile provare fino a sette discipline sportive: nuoto, sittingvolley, basket, tennis tavolo, apnea, canoa, danza. Inoltre per tutta la giornata sarà in esposizione la Magica Bici con uno stand per raccogliere informazioni.

“In questi giorni l’Italia alle Paralimpiadi sta dando spettacolo, speriamo che più persone abbiano voglia di mettersi in gioco e fare attività sportiva. Spero che le persone vengano a provare le diverse discipline sportive e che si divertano perché lo sport è per tutti e di vari livelli – racconta Marco Tagliavini, presidente della Polisportiva – bisogna solo trovare quello giusto.”

Per partecipare all’evento è consigliato scrivere una mail a inclusionday.giocopolisportiva@gmail.com.