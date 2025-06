Sabato 7 giugno il primo degli “Aperitivi di Piaceri d’Arte” a Villa Lanfranchi a Lesignano

E ora a Villa Lanfranchi è tempo di aperitivi! Il primo, 7 giugno alle 19, perdendosi nelle nebbie del Po con Savino Paparella e il suo monologo dagli echi zavattiniani “Bassa nova”, il fiume della nostra pianura vissuto come il Rio delle Amazzoni, con Giulio Vecchi che suona creando atmosfere brasiliane.

Dopo la grande partecipazione con molte emozioni, presto sold out, di “Tutto ha un limite! Piccoli omicidi in villa” e “La casa di Kafka, percorso nelle stanze della Metamorfosi”, spettacoli itineranti all’interno di Villa Lanfranchi, l’ospitalità è ora all’aperto per questi Aperitivi di Piaceri d’Arte, tre nel mese di giugno tra musica e teatro, sabato 7, venerdì 13 e venerdì 23.

È la Fondazione Mario Lanfranchi in sinergia con il Comune di Lesignano de’ Bagni a promuovere queste iniziative di convivialità e cultura, stare insieme gustando prodotti della Strada dei Vini e dei Sapori di Parma, ascoltando racconti e musica.

Savino Paparella è un eccellente attore che ha meritato diversi premi, anche all’Ermo Colle. Nella nostra città, quale membro attivo di L.O.F.T., l’importante aggregazione di artisti con diverse competenze, partecipa all’organizzazione e agli spettacoli in scena al prezioso festival estivo “Sul Naviglio”.

In “Bassa Nova” Savino intreccerà – in un’alba lattiginosa dopo una festa d’atmosfere brasiliane organizzata nel bar di un distributore di benzina lungo una strada circondata dal nulla – alcool, sensi di colpa e miti, in visioni magiche, ironiche proiezioni della mente tra le nebbie padane.

I posti sono limitati, l’ingresso è a offerta.

Prenotazioni: 351/4334469 o info@fondazionemariolanfranchi.it