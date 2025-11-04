Sabato 8 al Cubo, la conferenza: “Neutralità dell’Italia – La chiave per la coesistenza pacifica”

Sabato 8 novembre 2025, alle 16, al Cubo (sala Convegni, 2° piano, via La Spezia 90), si terrà la conferenza dal titolo “Neutralità dell’Italia: La chiave per la coesistenza pacifica”, organizzata dalla sezione “Giulietto Chiesa” di Democrazia Sovrana e Popolare.

Relatore dell’incontro sarà Bruno Scapini, diplomatico, ex ambasciatore e presidente del Comitato Italia Neutrale, che proporrà una riflessione sul ruolo dell’Italia nel contesto internazionale e sulla necessità di riscoprire la neutralità come via per garantire pace e coesistenza tra i popoli.

Secondo Scapini, il principio costituzionale della pace rischia oggi di essere compromesso dalla crescente militarizzazione dell’Europa, e solo un rinnovato impegno alla cooperazione e al dialogo può prevenire conflitti e garantire sicurezza internazionale.

La proposta discussa durante la conferenza mira a inserire nella Costituzione italiana il principio di neutralità permanente, con l’obiettivo di rendere il paese indipendente da alleanze militari offensive e difensive, libero da basi straniere e promotore di una politica estera fondata su pace, sovranità e autodeterminazione dei popoli.

L’evento, promosso dalla sezione parmense del partito Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo e Francesco Toscano, si inserisce nel percorso di approfondimento politico e culturale avviato dal movimento per stimolare un dibattito pubblico sui temi della sovranità, della sicurezza e della pace internazionale.