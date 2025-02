Sabato prende vita la fiaba di “Arturo e la casa dei sogni”

In un mondo dove la concretezza sembra avere il sopravvento, dove i sogni spesso vengono messi da parte per lasciar spazio alla realtà quotidiana, l’opera emerge come un faro di speranza, un richiamo alla meraviglia dell’immaginazione e alla forza dei sogni. Questo libro è un viaggio incantato, un invito a riscoprire il potere quasi dimenticato dell’aspirazione e della visione.

Arturo insegna che non è necessario essere grandi per sognare in grande. La sua determinazione nel costruire la casa dei sogni diventa il fulcro attorno al quale ruota una narrazione profondamente toccante e universale. Attraverso le sue avventure, siamo testimoni della capacità trasformativa dei sogni, non solo per il sognatore ma per l’intera comunità che lo circonda.

La scrittura trasporta il lettore in un mondo dove tutto è possibile, dove la casa dei sogni di Arturo diventa un simbolo di ciò che possiamo realizzare quando uniamo le forze, quando crediamo fermamente nei nostri ideali e lavoriamo insieme per renderli realtà. La casa, costruita con materiali naturali e arricchita dai contributi di un’intera comunità, rappresenta un ritorno alle radici, un apprezzamento per la bellezza semplice e pura della natura e dell’umanità.

Un invito alla pratica dell’immaginazione come atto di resistenza contro l’inerzia del pensiero, contro la rassegnazione all’habitat dato, incoraggiando una riappropriazione creativa e consapevole del proprio vivere e del proprio abitare.

Queste le parole di una nota casa editrice che parla di Arturo e la sua casa dei sogni.

La presentazione di questa bellissima fiaba sarà sabato 15 Febbraio ore 17. Location: Ombre Rosse. Borgo Giacomo Tommasini, 18, 43121 Parma PR.

Non mancate!

La fiaba prenderà vita!