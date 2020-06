Sabrina Alberini (sindaca di Lesignano) è la nuova referente provinciale della Lega

“I referenti provinciali Lega Emilia – Salvini Premier sono Luigi Merli per Piacenza, Sabrina Alberini per Parma, Matteo Melato per Reggio Emilia, Davide Bergamini per Ferrara.

La nuova squadra si sta formando con persone del territorio di ciascuna provincia – spiega il senatore Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia del Senato, scelto da Matteo Salvini per guidare la Lega emiliana in questa nuova fase -. Le parole d’ordine del nostro movimento saranno inclusione e merito. La Lega non ha paura di crescere: per farlo sarà permeabile agli stimoli e alle idee che arrivano da ogni settore della società. Le delegazioni provinciali non sono un fortino da presidiare.

La prima forza politica del Paese privilegerà il merito e il lavoro di squadra. Lasciamo ad altri personalismi e chiusure – prosegue Ostellari – Alan Fabbri, attuale sindaco di Ferrara, sarà responsabile enti locali dell’Emilia, mentre Tommaso Vergiati è confermato responsabile Giovani. Responsabile amministrativo sarà Aldo Manfredini, mentre Filippo Zorandi assumerà l’incarico di responsabile organizzativo. Ho deciso di mantenere le deleghe di referente provinciale per Bologna, dove la Lega sarà protagonista nella sfida per cambiare il governo della città. Nelle prossime settimane definiremo le ultime caselle – conclude Ostellari – Mi aspetto dai nuovi referenti provinciali collaborazione e impegno sui territori: l’obiettivo della Lega è ascoltare gli emiliani e costruire insieme a loro un destino di maggiore sicurezza e prosperità”.