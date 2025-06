Sacca di Colorno: si introduce abusivamente nell’oratorio della parrocchia: arrestato 31enne italiano

L’uomo, senza una stabile dimora, ha raccolto una grossa pietra da terra e l’ha scagliata contro il vetro della porta d’ingresso dell’oratorio infrangendone la vetrata. Si è poi introdotto all’interno con l’intenzione di bivaccarci ma è stato sorpreso da una pattuglia di Carabinieri della stazione di Colorno che durante lo svolgimento del servizio hanno notato i vetri della porta a terra e insospettitisi hanno approfondito il controllo. La prontezza d’intervento dei militari e la celerità delle indagini hanno permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile di un atto vandalico che ha colpito un luogo di culto e di aggregazione sociale.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Colorno hanno arrestato nella flagranza del reato un 31enne italiano che, all’esito degli accertamenti e delle verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di violazione di domicilio e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nella serata del 2 giugno, una pattuglia dei Carabinieri di Colorno, impegnata in un servizio di perlustrazione con compiti preventivi e repressivi, ha notato un’anomalia nella frazione di Sacca. Nei pressi della parrocchia di San Giorgio Martire, la porta d’ingresso dell’adiacente oratorio presentava segni evidenti di effrazione: la vetrata era infranta, il telaio era piegato ed erano evidenti con delle orme di scarpa.

Insospettiti dal fatto e dall’assenza di veicoli parcheggiati nelle vicinanze, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.

Avvicinandosi con cautela all’oratorio, hanno udito dei rumori provenienti dall’interno. Ormai certi della presenza di qualcuno all’interno, i militari hanno fatto irruzione nella struttura, sorprendendo un uomo che aveva allestito un bivacco in una delle stanze.

Sul posto è stata rinvenuta anche una grossa pietra, presumibilmente utilizzata per infrangere la vetrata della porta.

L’uomo, identificato in un 31enne italiano residente fuori regione, ma senza fissa dimora, è risultato gravato da plurime vicende di polizia per reati simili.

Condotto in caserma per accertamenti più approfonditi, i Carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e raccogliere elementi di prova.

Parallelamente, i militari hanno avvisato il legale rappresentante della parrocchia di San Giorgio, il quale ha confermato di non aver autorizzato nessuno ad accedere alla struttura e si è recato in caserma per sporgere querela per i danni subiti.

La denuncia della parte lesa ha fornito un ulteriore tassello per la ricostruzione dei fatti e ha rafforzato il quadro probatorio a carico del 31enne.

Al termine degli accertamenti e una volta acquisiti i necessari riscontri, il 31enne è stato dichiarato in arresto.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 31enne la custodia cautelare in carcere, dove è stato tradotto dai Carabinieri al termine delle formalità di rito.