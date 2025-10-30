“Sacro#Requiem”: omaggio a Rocco Caccavari al Tempio di Valera

La Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Valera ospiterà sabato 1 novembre 2025 alle 11.30 Sacro#Requiem, evento performativo site specific firmato da Monica Casadei con coreografia, regia, scene, luci e costumi a sua cura. La performance, dedicata alla memoria di Rocco Caccavari, è una produzione Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei e rientra nel programma del Festival “Il Rumore del Lutto – L’Invisibile”, promosso da Segnali di Vita aps con la direzione artistica di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone.

Sulle musiche di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, con musica dal vivo eseguita da Sara Piola (voce) e Viola Forcherio (piano), la danza diventa un rito collettivo e poetico, una riflessione sul ciclo della vita e sulla dimensione del sacro. Sul palco, i danzatori Julia Canard, Costanza Leporatti, Enrico Luly, Minami Michiwaki, Carlotta Quercetani e Mattia Molini.

Lo spettacolo, realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma e Fondazione Monteparma, e con il sostegno di Gruppo Altair e Il Tempio Srl, trasforma il Tempio di Valera in un luogo di intensa suggestione, dove arte, musica e spiritualità si incontrano per rendere omaggio alla memoria e alla vita.

L’ingresso libero fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni irdlbiglietteria@gmail.com, programma completo www.ilrumoredellutto.com

Foto di Vincenzo Cerati.