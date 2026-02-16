Sala Baganza, al Centro Famiglie nuovi incontri di gruppo gratuiti per genitori separati

Nuovo ciclo di incontri del percorso gratuito “Uno spazio per me”, organizzato dal Centro per le Famiglie Distretto Sud Est e dedicato ai genitori separati. Un luogo dove incontrarsi e confrontarsi sotto la guida di esperti per condividere esperienze, trovare sostegno reciproco e acquisire gli strumenti utili a gestire con maggiore consapevolezza la separazione e il proprio ruolo genitoriale.

“Uno spazio per me” è articolato in quattro incontri di gruppo che si svolgeranno dal 26 marzo al 4 giugno 2026 al Centro per le Famiglie di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 36) dalle 18.30 alle 20. A guidare il gruppo di confronto saranno, come lo scorso anno, la counselor del CpF Valeria Lo Nardo e la mediatrice familiare Daniela Cesari.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione entro domenica 15 marzo. Per informazioni e iscrizioni occorre contattare il Centro per le Famiglie, telefonando allo 0521 331395 o inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.