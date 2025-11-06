Sala Baganza, sorpreso con una sessantina di involucri di cocaina e contanti: arrestato un 26enne

Le indagini tempestive condotte dai Carabinieri hanno portato al sequestro di quasi 67 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute sul mercato locale. L’uomo è stato arrestato e successivamente condannato dal giudice a un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno concluso con successo un’importante operazione antidroga, che ha portato all’arresto di un 26enne di nazionalità straniera. Le indagini, condotte con meticolosità dai militari, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza, sufficienti per considerare il giovane il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’attività investigativa è iniziata nel tardo mattino del 3 novembre, quando una pattuglia della Stazione di Sala Baganza, impegnata in un servizio di perlustrazione, ha notato un’auto che alcuni residenti avevano segnalato per movimenti sospetti nel quartiere. I Carabinieri hanno intercettato il veicolo e, dopo aver attivato i dispositivi di emergenza, hanno intimato l’alt. Durante il controllo, i militari hanno identificato il conducente, un 26enne straniero senza precedenti penali, che ha dichiarato di essere di passaggio a Sala Baganza e di essere appena arrivato in Italia.

Tuttavia, le sue dichiarazioni, in contrasto con le informazioni raccolte dalle segnalazioni e con la sua eccellente padronanza della lingua italiana, hanno suscitato dubbi nei Carabinieri. Ulteriori accertamenti nelle banche dati hanno rivelato che il giovane era già stato in Italia negli anni precedenti. Il suo comportamento sospetto e le spiegazioni poco convincenti hanno spinto i militari ad approfondire il controllo del veicolo.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato un calzino scuro nascosto nel vano portaoggetti posteriore, contenente 19 involucri avvolti in pellicola e oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio. Le analisi successive hanno confermato che gli involucri contenevano cocaina, per un peso complessivo di oltre 14 grammi.

Poiché il giovane aveva mostrato reticenza nel fornire informazioni sul suo domicilio, i Carabinieri sono riusciti, grazie a una chiave trovata in suo possesso con il nome di una struttura ricettiva, a localizzare un hotel nella provincia. Presumendo che il giovane vi fosse alloggiato, i militari si sono recati presso la struttura e hanno verificato che la chiave apriva effettivamente una stanza a lui riservata. Durante la perquisizione della stanza, sono stati trovati altri 58 involucri contenenti cocaina, identici per tipo a quelli rinvenuti nell’auto, per un peso complessivo di circa 53 grammi, oltre a 80 euro in contante.

Alla luce della quantità di stupefacente sequestrato e del denaro rinvenuto, ritenuto frutto dell’attività illecita, e considerando che la cocaina era già suddivisa in dosi, segno che il giovane stava per cedere la sostanza nel mercato locale, i Carabinieri hanno accompagnato il 26enne presso la caserma di Sala Baganza. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato.