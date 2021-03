Sala Baganza: altri tre appuntamenti online gratuiti dedicati al benessere fisico e mentale delle donne

Visto il grande successo della serata “Meditiamo e Respiriamo”, organizzata nella serata di lunedì 8 marzo, il Comune di Sala Baganza ha deciso di proporre altri tre appuntamenti gratuiti riservati alle donne, sempre in diretta online dal canale YouTube dell’ente, ogni lunedì a partire dalle 20.30.

Nasce così la rassegna omonima “Meditiamo e Respiriamo”, realizzata sempre in collaborazione con l’Associazione Asini nel Cuore, dedicata alla salute fisica e mentale, con tecniche di rilassamento e metodi di armonizzazione del respiro che predispongono ad affrontare lo stress, migliorare il sonno e la postura della schiena.

A guidare le partecipanti negli esercizi ci sarà ancora l’apprezzatissima Elisa Lorenzani, insegnante Yoga e Facilitatrice Mindfulness. Le prime due serate proporranno, in particolare, tecniche di rilassamento del corpo e di armonia del respiro, mentre nella terza verrà praticato anche lo Yoga del Sonno (Yoga Nidra).

«Come amministrazione siamo contenti che le nostre cittadine abbiano apprezzato questa proposta per la promozione del benessere fisico e mentale – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Giuliana Saccani –. Ricordo che anche l’OMS ha riconosciuto la pratica dello yoga come prevenzione e controllo dei disturbi della salute. L’idea è nata dalla volontà di offrire un’ opportunità di rilassamento a tutte le donne in occasione dell’8 marzo, ma abbiamo voluto dare continuità a questa iniziativa per altre 3 serate, anche perché ci sembra importante far conoscere meglio queste pratiche».