Sala Baganza, arrestato pusher recidivo: violato il divieto di dimora

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno arrestato nei giorni scorsi un 31enne straniero, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Parma, che ha sostituito la precedente misura del divieto di dimora in città e in provincia.

Dal Parco Ducale all’arresto di settembre

Il 22 maggio scorso, il 31enne era stato fermato al Parco Ducale di Parma dopo un tentativo di fuga: nelle sue tasche i militari avevano trovato 27 dosi di crack (5 grammi) e 8 di cocaina (3 grammi). Già arrestato per spaccio nell’aprile precedente, il giudice aveva disposto per lui il divieto di dimora a Parma e provincia, con l’obbligo di allontanarsi entro il 24 maggio.

Ma a settembre i Carabinieri lo hanno nuovamente sorpreso a Sala Baganza, mentre stazionava con atteggiamento sospetto in un’area verde. Durante il controllo è stato trovato con 7 grammi di marijuana e, a seguito di una perquisizione nel domicilio presso un connazionale, è stata rinvenuta sostanza da taglio.

La decisione del Tribunale e il nuovo arresto

Accertata la violazione della misura cautelare, il Tribunale di Parma ha disposto l’aggravamento della pena, trasformando il divieto di dimora in custodia cautelare in carcere.

I militari hanno quindi rintracciato il 31enne nell’abitazione del connazionale a Sala Baganza. Al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di piccole quantità di marijuana e hashish, che sono state sequestrate e segnalate alla Prefettura.

Dopo le formalità di rito, il pusher recidivo è stato tradotto nel carcere di Parma.