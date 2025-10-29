Quotidiano online di Parma

Sala Baganza celebra l’Unità d’Italia e le Forze Armate

di Tatiana Cogo
Sala Baganza Monumento ai Caduti

In occasione del 4 Novembre, la Giornata Nazionale dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, l’amministrazione comunale di Sala Baganza insieme alla sezione locale dell’Anpi, all’Istituto comprensivo e ad altre associazioni del territorio, ha organizzato le celebrazioni per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre che si svolgeranno nella mattinata di lunedì 3 novembre.

Il programma avrà inizio alle 10 con la Santa Messa nell’Oratorio della Rocca Sanvitale. A seguire, attorno alle 10.30, è previsto il ritrovo davanti al Municipio per la formazione del corteo, con la deposizione delle corone ai Cippi e alla Collina del Partigiano e l’omaggio al Monumento ai Caduti in piazza Gramsci con l’alzabandiera.

Il momento istituzionale sarà accompagnato dai saluti delle autorità e dagli interventi musicali degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Ferdinando Maestri”.

