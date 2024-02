Sala Baganza, chiuso un cantiere edile non autorizzato e 8mila euro di multa

Nella mattinata odierna a Sala Baganza, i Carabinieri della locale Stazione e i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Parma, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno effettuato controlli in un cantiere edile, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare.

Al termine dell’ispezione sono emerse diverse irregolarità e carenze per la mancata predisposizione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre uno degli operai controllati risultava “in nero”, ovvero privo di regolare contratto di lavoro. Infine, l’esecuzione dei lavori stava avvenendo senza alcuna autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. Per le predette violazioni all’imprenditore sono state comminate sanzioni per circa 8.000 euro, con conseguente sospensione dell’attività. L’attività di vigilanza dei Carabinieri anche nel settore dell’edilizia proseguirà anche nei prossimi mesi, al fine di ridurre il rischio per i lavoratori e assicurare il rispetto dei loro diritti e l’applicazione delle norme sulla sicurezza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma