Sala Baganza: corsi di attività motoria per gli over 45

Come ogni anno, l’autunno a Sala Baganza porta con sé l’occasione di rimettersi in forma in compagnia con i corsi di attività motoria per gli over 45. Un’opportunità promossa da Azienda Pedemontana Sociale in collaborazione con la società sportiva Zeus Fitness Center che prevede percorsi di ginnastica posturale, stretching e rilassamento per migliorare la mobilità, sciogliere le tensioni e ritrovare il proprio equilibrio psicofisico.

I corsi si svolgono presso la palestra Zeus (Via Provinciale, 4) su cinque turni, ciascuno con 50 ore di lezioni bisettimanali da due ore. In caso di necessità è, inoltre, prevista l’attivazione di un sesto turno.

La quota di iscrizione ad ogni corso è di 140 euro, di cui 70 da versare al momento dell’iscrizione. iscrizioni si raccolgono presso lo Sportello sociale di Sala Baganza, all’interno del Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II, 36), aperto il lunedì dalle 14 alle 17.30, il martedì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16.30.

Per informazioni sui corsi e sui gironi e orari delle lezioni, è possibile telefonare allo 0521 331350.