Sala Baganza, deve scontare 3 anni e mezzo: rapinatore 25enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di un 25enne straniero già residente in provincia.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di rapina aggravata dall’uso di un’arma bianca, commesso a Milano nel luglio del 2024, dovrà scontare una pena detentiva di 3 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.

Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, nel pomeriggio del 17 luglio 2024 in Corso Vittorio Emanuele II a Milano, l’uomo ha provato a uscire da un negozio d’abbigliamento con diversi capi d’abbigliamento non pagati. Dopo aver oltrepassato le casse è scattato l’allarme dell’antitaccheggio e l’addetto alla sicurezza è intervenuto per i dovuti chiarimenti. Qui la violenza: il 25enne non ci ha pensato un attimo, per garantirsi la fuga si è scagliato con violenza contro l’addetto alla sicurezza che ha tentato di fermarlo. Nel frattempo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno trovando il 25enne che stava cercando di strangolare il vigilante. Dopo averlo fermato, sulla scorta delle informazioni testimoniali acquisite, le forze di polizia intervenute hanno accertato che il 25enne aveva anche provato a minacciare il vigilante con un taglierino, poi rinvenuto durante la perquisizione.

In quell’occasione, data la gravità del fatto, il 25enne fù arrestato e tradotto nel carcere di San Vittore dove fù successivamente scarcerato con l’applicazione del Divieto di dimora a Milano e provincia. Nel maggio del 2025, divenendo esecutiva la Sentenza per la rapina, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano ha disposto la carcerazione del 25enne per l’espiazione della pena, delegando per l’esecuzione le forze di polizia locali.

Il 25enne però aveva fatto in modo di non essere più reperibile in nessuno dei domicili dichiarati rendendo difficoltosa la sua cattura. Sono così iniziate le sue ricerche, svolte attivamente dai Carabinieri di Sala Baganza, dove il 25enne aveva un legame di sangue sul territorio.

Individuato l’immobile in cui il ricercato si trovava è stata immediatamente inviata una pattuglia della locale Stazione che si è posizionata in una zona defilata per monitorare eventuali movimenti del soggetto. Dopo avere effettuato i necessari riscontri, ed aver formato una squadra “operativa”, i militari della Stazione di Sala Baganza hanno fatto accesso nel palazzo rintracciando il 25enne che, data la velocità del blitz, non è riuscito a porre in essere alcun tipo di reazione.

Dopo averlo accompagnato in caserma ed avergli notificato il provvedimento di carcerazione, al termine delle operazioni i Carabinieri hanno tradotto il 25enne presso la Casa Circondariale di Parma dove rimarrà per scontare la pena comminata.