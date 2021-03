Sala Baganza: i lavori in via Roma proseguono da lunedì 22 marzo con l’asfaltatura

Sala Baganza: dopo l’abbattimento degli ippocastani, giunti alla fine del loro ciclo vitale, e il completamento dei marciapiedi e degli stalli per la sosta “in linea”, lunedì 22 marzo in via Roma inizieranno i lavori di asfaltatura.

Un ulteriore step della riqualificazione dell’importante arteria stradale salese, porta di accesso e di uscita dal centro del paese, che comporterà l’istituzione del senso unico alternato, regolamentato da personale dedicato. Terminata la ripavimentazione stradale, il cantiere proseguirà con la piantumazione e l’installazione del sistema di irrigazione e la sistemazione del verde, per il quale sono già state incaricate le ditte specializzate.

Al posto degli ippocastani troveranno posto essenze alternative e meno fragili, belle sia durante la fioritura, sia nel periodo autunnale, capaci di regalare colori variegati durante tutto l’anno. Si tratta, in particolare di Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, piccoli alberi dalla splendida fioritura bianca primaverile. Al filare principale verranno inoltre alternate siepine di ligustro e fioriture diverse per stagionalità. Inoltre, si valorizzerà anche la seduta attualmente presente per creare una sorta di ombrello con il posizionamento di due alberi Carpinus betulus a tettoia. In questa ultima fase dei lavori sarà comunque ripristinata la viabilità ordinaria.

Al termine della riqualificazione, via Roma sarà quindi più bella, ma soprattutto più sicura e ordinata. «Ancora poche di settimane e i lavori su via Roma saranno ultimati – sottolinea il sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. Chiedo quindi ai cittadini ancora un po’ di pazienza che, ne sono sicuro, sarà ricompensata quando il cantiere sarà chiuso e potranno apprezzare la qualità del risultato».