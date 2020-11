Sala Baganza: il Piccolo Festival dell’Inverno non si ferma

Dal primo dicembre al 6 gennaio, concerti, spettacoli e favole online. E future misure anticovid permettendo, visite guidate in Rocca, fiaccolata e camminata dell’Epifania

Il coronavirus non ferma il tradizionale Piccolo Festival dell’Inverno di Sala Baganza, che quest’anno rientra tra gli eventi di “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21”.

Dal primo dicembre al 6 gennaio, il Comune di Sala Baganza, in collaborazione con diverse associazioni e il sostegno di numerosi sponsor, ha messo a punto un ricco calendario di eventi online che, future misure anticovid permettendo, prevede anche appuntamenti “in presenza” con visite guidate in Rocca, la Fiaccolata della Pace e la Camminata dell’Epifania, come da copione l’appuntamento conclusivo della rassegna.

Gli eventi verranno trasmessi attraverso il sito, la pagina Facebook e il canale YouTube del Comune di Sala Baganza, e prenderanno il via con le videofavole dedicate ai più piccoli “Racconti davanti al fuoco”, online alle ore 18 tutti i giorni del calendario dell’Avvento, dal 1 al 24 dicembre.

Domenica 6 dicembre alle 17, si entrerà ufficialmente nel clima natalizio, con la trasmissione dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Gramsci, accompagnata dalla performance luminosa, tutta da scoprire, degli artisti della compagnia “Corona Events”. Domenica 13 dicembre alle 21, lo spettacolo dell’associazione “Progetti&Teatro” intitolato “Piccoli omicidi in Rocca”, tratto da “Delitti esemplari” di Max Aub. La domenica successiva, il 20 dicembre, alle ore 18, il primo evento musicale con “Il flauto tra mito e natura”, concerto che rientra nell’ambito della rassegna “A Tu per Tu”. A esibirsi saranno Giovanni Mareggini (flauto) e Marta Cencini (pianoforte), che eseguiranno brani di Bloch, Mouquet e Rutter. Mercoledì 23 dicembre, invece, doppio appuntamento. Alle 18.30, da piazza Gramsci, partirà la Fiaccolata della Pace, evento che, future normative anticovid permettendo, si svolgerà in presenza. Alle 21, invece, il “Concerto di Natale” online, sempre nell’ambito della rassegna “A Tu per Tu”, dal titolo “Alla scoperta di un talento”, con l’arpa di Morgana Rudan, che eseguirà brani di Tournier, Perné e Rota.

Passato il Natale, venerdì primo gennaio il benvenuto al nuovo anno inizierà alle 15, con “Avanti di un anno… indietro di secoli” le visite guidate in Rocca in costume d’epoca. Alle 18, sempre online, il tradizionale “Concerto di Capodanno” con “La sfide dei tenori”. A salire sul palco virtuale, sarà l’ensemble dei solisti delle Terre Verdiane. Il 6 gennaio, il gran finale, con la Camminata dell’Epifania che il festival si porterà via.

«Abbiamo voluto mantenere a ogni costo, nel pieno rispetto delle normative anticovid, gli eventi in programma per questo dicembre – sottolinea il vicesindaco con delega alla Cultura Giovanni Ronchini –, convinti che la cultura sia il tassello fondamentale per qualsiasi possibile ripartenza: la cultura, infatti, dà speranza, crea comunità, soprattutto in un momento come questo e in special modo in vista del periodo natalizio. Il Piccolo Festival dell’Inverno, realizzato anche grazie al preziosissimo lavoro dei nostri uffici, ha un cartellone di altissimo livello e rivolto a un pubblico molto ampio, un programma che ci riempie di orgoglio e che rappresenta degnamente una comunità viva, coesa e ricca di risorse, che non si è mai fermata e che ricomincia ogni volta».

Il Piccolo Festival dell’Inverno è organizzato dal Comune di Sala Baganza, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna, la Biblioteca comunale, i negozi del Centro commerciale naturale “Sala Shopping”, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNIPLI), Parma OperArt, l’Avis di Sala Baganza, il Gruppo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), l’Associazione Enigma e il Gruppo Escursionistico Salese (GES), con il contributo degli sponsor Arquati, Emiliana Trasporti, Crosspolimeri e Azienda Agricola Palazzo.