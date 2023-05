Sala Baganza: inaugurata la “Variante di via Valline”

Da una parte c’era una villa storica con un parco “tagliato” a metà da una strada che le passava un po’ troppo vicino. Dall’altra, un’Amministrazione comunale che aveva la necessità di sistemare quella strada che porta a Maiatico, molto amata dai salesi e non per lunghe camminate, ma con una pericolosa curva “cieca” e senza marciapiede.

Due necessità che si sono incontrate dando vita alla “Variante di via Valline”, realizzata dalla proprietaria della villa, Maria Teresa Peracchia. Così oggi la parte privata ha un parco che non è più interrotto dalla strada, “allontanata” dall’abitazione, mentre il Comune di Sala Baganza ha ottenuto una viabilità più sicura, perfettamente a norma, oltre ad una porzione di terreno in più, dove potrà realizzare un punto di sosta per i camminatori del tempo libero.

Un risultato che è stato festeggiato nella mattinata di mercoledì 3 maggio con un incontro “sul posto” tra il sindaco Aldo Spina, accompagnato dai consiglieri comunali Anna Campana e Salvatore Peta, e Maria Teresa Peracchia, insieme al marito Philippe Bernard, ad altri familiari e amici. Presente anche il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, il geometra Mauro Bertozzi.

«Questo è un intervento esemplare dal punto di vista della coralità – ha esordito il primo cittadino Aldo Spina –, frutto di una somma di tanti contributi che hanno permesso di arrivare ad un esito positivo, anche grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni vicini. Un intervento avviato su impulso della dottoressa Peracchia, che ha trovato nell’Amministrazione comunale un interlocutore attento, con un’area tecnica capace di svolgere un lavoro encomiabile. Un risultato – ha concluso Spina – che ci permette una strada più sicura e di consegnare alla comunità un’area di grande pregio dal punto di vista paesaggistico».

Una soddisfazione, quella del sindaco, che ha fatto il paio con quella della proprietaria, cittadina parigina che appena può torna a Sala Baganza, in quella che è «la nostra casa di famiglia – ha spiegato – fin da quando un mio antenato, ferito nella Battaglia di Fornovo, si innamorò di questo luogo. Qui ha vissuto mia nonna e ho tantissimi ricordi, così mi sono chiesta cosa potessi fare per migliorarla e per migliorare anche questa strada. Sono contenta di questo risultato, che spero possa essere apprezzato anche dai salesi».

L’intervento, ha spiegato Bertozzi, non è stato affatto semplice: «Abbiamo dovuto modificare il sedime di una strada comunale ed era la prima vola che ci trovavamo a dover realizzare un’operazione del genere. Abbiamo dovuto studiare quali fossero i passaggi necessari – ha precisato – e progettare un tracciato a norma che migliorasse le condizioni di sicurezza stradale, inserito in un contesto paesaggistico non troppo diverso da quello precedente che aveva una sua “poesia”. Ora abbiamo a disposizione un’area che può essere interessante e, cosa che prima non era possibile, lungo il percorso si può ammirare la rete dei canali irrigui».

Insomma, la “Variante di via Valline” potrà essere ancora più attrattiva, e si potrà anche fare una sosta per volgere o sguardo su un paesaggio nuovo e, fino ad oggi, inaspettato.