Sala Baganza, manomettono le slot machine di una tabaccheria e rubano 1500 euro: denunciati due uomini

Con l’ausilio di un piccolo manufatto in metallo sono riusciti a “vincere” circa 1.500 euro alle slot machine. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza a denunciare un 30enne ed un 35enne stranieri, residenti in provincia di Reggio Emilia e Milano, per furto aggravato e continuato.

Tutto è partito dalla segnalazione presentata lo scorso luglio dal titolare di un bar tabacchi di Sala Baganza che denunciava ai militari che nei giorni precedenti aveva assistito a dei movimenti strani, da parte di alcuni clienti, all’interno del proprio esercizio. Secondo quanto riferito dall’esercente, due uomini si erano presentati nel locale per sfidare la fortuna ma il loro atteggiamento sarebbe apparso da subito inusuale infatti erano stati visti armeggiare furtivamente attorno alle macchinette, riuscendo a manometterle portandosi via circa 1.500 euro di bottino. Il titolare, accortosi del furto, si rivolgeva ai Carabinieri fornendo anche i filmati della videosorveglianza interna al locale. Le indagini permettevano di ricostruire un precedente tentativo di furto da parte degli stessi ladri, non riuscito, presso una tabaccheria di Noceto. Incrociando le immagini e le informazioni raccolte, con quelle di altri comandi Carabinieri per simili episodi, i presunti autori venivano identificati come appartenenti ad una banda operante tra la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna, dedita a reati predatori e specializzata nei furti ai danni di slot machine. I due, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma