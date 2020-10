Sala Baganza: “Nonni vigili cercansi”

A Sala Baganza servono “nonni vigile”. Un servizio importante che, se non si troveranno nuove forze, rischia di non essere più garantito dai volontari che, armati di pettorina e paletta, si prendono quotidianamente cura dei piccoli studenti salesi all’entrata e all’uscita delle scuole elementari e medie di via Vittorio Emanuele II.

A lanciare l’appello è lo stesso coordinatore Auser di Sala Baganza, Riccardo Bertoli. «Prima eravamo una trentina, oggi poco più di venti – sottolinea –. Abbiamo quindi bisogno di 3-4 nuovi “nonni vigile” e sarebbe opportuno che ci fosse qualcuno anche per coprire i turni sui pulmini. Si tratta di servizi che consideriamo essenziali, che non potremo più assicurare se non arriveranno altri volontari».

Una carenza, quella dei volontari, che si è già fatta sentire sul servizio del Piedibus: «Avevamo intenzione di far partire una seconda linea – spiega Bertoli –, ma purtroppo non ci siamo ancora riusciti».

Chi fosse interessato, può rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune, telefonando allo 0521 331304 o inviando una mail a l.longhi@comune.sala-baganza.pr.it. Nonno vigile, i piccoli studenti hanno bisogno di te.