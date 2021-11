Sala Baganza, Piccolo Festival dell’Inverno: dal 5 dicembre al 6 gennaio, un mese ricco di eventi organizzati per le festività natalizie

Non c’è due senza tre per il “Piccolo Festival dell’Inverno”, il ricco calendario che dal 2019 raccoglie gli eventi natalizi organizzati a Sala Baganza dall’’Amministrazione comunale e dalle vivaci associazioni locali. Un Festival, a dispetto del nome, tutt’altro che “piccolo”, fatto di appuntamenti enogastronomici, spettacoli teatrali, concerti, mostre fotografiche e tanto altro ancora, senza dimenticare le tradizionali “Fiaccolata della Pace” della Pro loco e la “Camminata dell’Epifania” del Gruppo Escursionistico Salese. Eventi che torneranno finalmente ad essere aperti al pubblico, ma con eventi ancora online dedicati ai più piccoli, visto il successo dello scorso anno, con i “Racconti davanti al fuoco” della Biblioteca, che saranno anche in presenza, e la novità degli “Improbabili lettori”, commercianti salesi impegnati a narrare fiabe e filastrocche.

Il cartellone del Natale salese è stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 17 novembre in Rocca dal vicesindaco con deleghe alla Cultura, Commercio e Associazionismo, Giovanni Ronchini e l’assessore al Turismo Giulia Alfieri, insieme ai rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato alla realizzazione del Festival. Il calendario si aprirà nella mattinata di domenica 5 dicembre alle ore 10 con il concerto della Banda di Felino e la mostra-mercato enogastronomica “Dolce Rocca”, perfetto connubio tra prodotti tipici natalizi e Vini dei Colli di Parma nelle splendide stanze del palazzo che fu dei Sanvitale.

La giornata proseguirà con il pranzo in piazza, dove si potranno gustare gli anolini da passeggio e il cotechino più lungo della provincia. Nel pomeriggio tante altre iniziative che culmineranno, alle 17.30, con le magie e le luci dello spettacolo di fuoco “Opera Florea”, appositamente realizzato dall’Ufficio Incredibile e che andrà in scena sui terzi della Rocca, dover per alcune ore resterà un’installazione unica, come ha spiegato la rappresentante dell’organizzazione Alice Mazzini.

A concludere la cerimonia ci sarà il Coro Voci Bianche della Corale Verdi di Parma, diretto dal Maestro Niccolò Paganini, pronipote dell’omonimo del grande violinista, come ha spiegato la presidente della Corale Enrica Valla. Quando si dice “un nome, una garanzia”. Il Festival proseguirà fino al 6 gennaio con tantissimi eventi, tra i quali spiccano le “Favole in Concerto” (12 e 19 dicembre), con le voci di Marco Zanelli, Cecilia Gabelli e il collaudato tandem di musicisti Andrea Coruzzi e Paolo Mora. Appuntamenti che rientrano nella rassegna “Musica in Cammino”, realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Il 23 dicembre alle 18.30 partirà da piazza Gramsci la Fiaccolata per la Pace, mentre alle 21 ci sarà l’ultimo appuntamento della rassegna concertistica “A Tu per Tu”, inserito nel programma di Parma 2020+21, con i giovani talenti Benedetta Ballardini (flauto) e Sonia Candellone (pianoforte) che eseguiranno musiche di Schubert, Reinecke e Ravel.

Sabato primo gennaio, Capodanno in gospel con il coro “Let’s Praise” e giovedì 6 la Befana si porterà via le feste con la camminata dell’Epifania “X Memorial Mario Dieci”. Il Festival prevede anche due mostre fotografiche. La prima, dedicata a Maria Luigia e cura di Eles Iotti, aprirà i battenti l’11 dicembre ed è stata realizzata da G.F. Color’s Light Colorno. La seconda è “Nuova E.R.A.”, a cura del Circolo Arci Enigma, si aprirà il 3 dicembre nella sede dell’associazione (Via Garibaldi, 1).

Il Piccolo Festival, però, sarà tanto altro ancora, e il programma completo può essere consultato sul sito del Comune di Sala Baganza www.comune.sala-baganza.pr.it.

«Il Festival, giunto alla sua terza edizione, coinvolge l’intera comunità e ha per filo conduttore il passaggio dall’oscurità alla luce – ha spiegato Ronchini –. Un momento che vuole essere di rinascita e di festa, di cui abbiamo particolarmente bisogno in questo periodo storico difficile».

«Quello che presentiamo oggi è un calendario che offre tante proposte per tutte le età – ha aggiunto Alfieri – . Mi preme sottolineare il ritorno di “Dolce Rocca”, perché siamo felici di riproporre un evento che lega il vino, parte del nostro DNA, ai prodotti tipici. Un evento in continuità con il Festival della Malvasia, che si svolge in primavera, e che valorizza le nostre ricchezze enogastronomiche».

A rappresentare le associazioni, è intervenuto Aldo Stocchi, presidente dell’attivissima Pro loco salese, che ha organizzato diverse iniziative del Festival. «Voglio rimarcare come il Festival sia stato realizzato con la collaborazione di tutte le associazioni di Sala Baganza – ha osservato Stocchi –. E proprio la capacità di collaborare è il nostro valore aggiunto, che tanti comuni limitrofi al nostro ci invidiano».

Il calendario completo

Domenica 5 dicembre

Ore 10 – Inaugurazione del Piccolo Festival dell’Inverno: concerto della Banda di Felino (dal Municipio a Piazza Gramsci).

Ore 10.15 Apertura di Dolce Rocca mostra mercato di dolci natalizi artigianali e Malvasia dei Colli di Parma in Rocca Sanvitale (ingresso gratuito).

Dalle ore 12.30 – Piazza Gramsci

Pranzo in piazza

Il cotechino più lungo della provincia, anolini da passeggio, a cura di Pro Loco, Alpini, Protezione Civile, AVIS, GES, Circolo Anziani Ivo Vespini.

Ore 16 Sala Consiglio – Rocca Sanvitale

Merenda “a sorpresa”, per tutti i bambini.

Ore 16.30 – Sala Consiglio Rocca Sanvitale

Presentazione del libro “La Malvasia di Parma, tra passato presente e futuro”. A seguire, degustazione “Spongata e Malvasia”– a cura di AIS Emilia- Delegazione di Parma.

Ore 17,30 – Piazza Gramsci

“Opera Florea” – Spettacolo di fuoco e accensione dell’albero di Natale, in collaborazione con L’Ufficio Incredibile APS.

Ore 18 – Piazza Gramsci

Esibizione del Coro Voci Bianche della Corale Verdi di Parma, diretto dal Maestro Niccolò Paganini.

Sabato 11 dicembre

Ore 17.00 – Rocca Sanvitale

“BUON ANNIVERSARIO DUCHESSA! Una sovrana oltre la posa”.

Mostra fotografica del G.F. Color’s Light Colorno a cura di Eles Iotti

Ore 18 – Auditorium Scuola Media

Fiori Gialli, Sogni Perduti – Spettacolo a cura del Teatro del Cerchio in collaborazione con Circolo Arci Enigma

Domenica 12 dicembre

Ore 16 – Oratorio dell’Assunta

Favole in Concerto: “Cappuccetto Rosso”

Voci Marco Zanelli e Cecilia Gabelli – Accompagnamento musicale Andrea Coruzzi e Paolo Mora. Spettacolo per bambini dai 5 anni.

Domenica 19 dicembre

Ore 16 – Oratorio dell’Assunta

Favole in Concerto: “Peter Pan”

Voci Marco Zanelli e Cecilia Gabelli – Accompagnamento musicale Andrea Coruzzi e Paolo Mora. Spettacolo per bambini dai 5 anni.

Favole in Concerto, rientra nella Rassegna “Musica in Cammino”, realizzata dai Comuni dell’Unione Pedemontana con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Giovedì 23 dicembre

Ore 18.30 – Piazza Gramsci

Fiaccolata per la Pace, a cura di Pro Loco e Gruppo Escursionistico Salese.

Ore 21 – Oratorio dell’Assunta

Alla scoperta di talenti, con Benedetta Ballardini (flauto), Sonia Candellone (pianoforte), musiche di: Schubert, Reinecke, Ravel

Evento inserito nella rassegna “A Tu per Tu” realizzata in collaborazione con Parma OperArt e che rientra nel programma di Parma 2020+21.

Mercoledì 29 dicembre

Ore 16 – Rocca Sanvitale – Un tazza di tè con la Duchessa

Approfondimento alla mostra “Buon anniversario Duchessa” con Eles Iotti.

Sabato 1 gennaio

Ore 18 – Oratorio dell’Assunta

Concerto di Capodanno: Coro Gospel “Let’s Praise”.

Giovedì 6 gennaio

Ore 8.30 – Baita degli alpini

Camminata dell’Epifania X Memorial Mario Dieci. Camminata sulle colline salesi a cura del Gruppo Escursionistico Salese.

Tutti i giovedì dal 2 al 23 dicembre

Ore 16 – Biblioteca comunale

Racconti davanti al fuoco: merenda e letture con Nicoletta e Costanza.

Il Piccolo Festival On-Line

I Racconti davanti al fuoco letture con Nicoletta e Costanza.

“Improbabili lettori”: letture di fiabe per bambini a cura dei commercianti del Centro Commerciale Naturale Sala Shopping

Mostra collaterale

Dal 3 al 31 dicembre “Nuova E.R.A” mostra a cura del Circolo Arci Enigma

Inaugurazione 3 dicembre ore 18 – c/o Circolo Arci Enigma.