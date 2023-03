Sala Baganza, prima lo scontro con un’altra auto e poi la fuga: rintracciato e denunciato

Pensava fosse sufficiente darsi alla fuga per farla franca, ma si sbagliava. Era circa mezzogiorno di lunedì 6 marzo quando l’uomo, alla guida della sua auto, dopo essersi scontrato lateralmente con un altro veicolo in pieno centro abitato a Sala Baganza si allontanava dal luogo del sinistro in fretta e furia con un’inversione a “U”, facendo perdere le proprie tracce e lasciando di stucco l’altro conducente, che a seguito dello scontro aveva riportato lesioni lievi.

Lanciato l’allarme, sul luogo è intervenuta una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense, che grazie ai dettagli forniti da alcuni testimoni ha iniziato le indagini riuscendo così a risalire all’identità del conducente.

Dopo le procedure di identificazione, il “pirata” è stato denunciato per aver violato l’Articolo 189 del Codice della Strada, che impone l’obbligo ai conducenti coinvolti in un incidente di fermarsi, e ora rischia dai 6 mesi ai tre anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente da 1 a tre anni.

«Un plauso ai nostri agenti – sottolinea il sindaco dei Felino e assessore alla Sicurezza dell’Unione Pedemontana Parmense Filippo Casolari – che attraverso le indagini avviate grazie ai testimoni, hanno permesso di denunciare il conducente che si è allontanato. Un comportamento inaccettabile e che, nel caso in cui ci fossero stati dei feriti gravi, avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche».

Ua gratitudine, quella nei confronti della Polizia locale dell’Unione Pedemontana, espressa anche dal primo cittadino di Sala Baganza Aldo Spina che ha voluto ringraziare anche i testimoni: «Con prontezza hanno permesso di identificare il veicolo e risalire così al conducente. Un fatto importante – prosegue Spina – che rappresenta un virtuoso esempio di quel senso civico di cui la nostra comunità ha dato prova in diverse altre occasioni».