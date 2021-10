Sala Baganza: “Quando il lupo esce dalla pagina”, corso di lettura espressiva gratuito per genitori in biblioteca

Mamme e papà: volete raccontare al meglio le favole ai vostri bimbi, ad alta voce e interpretando nel modo più coinvolgente e divertente possibile i vari personaggi? Se la risposta è sì, alla Biblioteca comunale “Vilma Preti” di Sala Baganza c’è “Quando il lupo esce dalla pagina”, il laboratorio gratuito di lettura espressiva in cinque lezioni con l’attore Alessandro Rivola.

Le lezioni si svolgeranno ogni sabato mattina in biblioteca, che si trova all’interno della Rocca Sanvitale in piazza Gramsci 1, dal 30 ottobre al 27 novembre 2021, dalle 9.30 alle 11.30. Per partecipare occorre essere in possesso del Green pass ed è obbligatoria la prenotazione, telefonando allo 0521 331346 o inviando una mail all’indirizzo biblitoeca@comune.sala-baganza.pr.it.

Laureato al DAMS di Bologna con una tesi in letteratura per l’infanzia sulla narrazione orale, Rivola inizia il suo percorso teatrale nel 1986 ed entra nella Scuola di Teatro di Bologna. All’attività di attore, a partire dal 1991 affianca quella di pedagogista teatrale, rivolta a bambini e ragazzi. Da allora ha condotto laboratori con numerosi enti pubblici e centri teatrali della regione, proponendo attività sempre più indirizzate ad approfondire le tecniche del racconto orale.

Il corso rientra nelle iniziative del progetto “Dire, fare… leggere e narrare”, realizzato dal Comune di Sala Baganza con il contributo di Fondazione Cariparma.