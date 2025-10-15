Sala Baganza, rassegna musicale A Tu per Tu: Andrea Turini esegue “Bach il supremo”

Domenica 19 ottobre alle 18 nell’Oratorio della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, un importante pianista concertista, Andrea Turini, aprirà la stagione autunnale della XIX edizione della rassegna “A Tu per Tu” con il concerto “Bach il supremo”. Virtuoso pianista di livello internazionale, Turini eseguirà le Variazioni Goldberg, opera monumentale del compositore e musicista tedesco, in un ambiente unico che favorisce un rapporto diretto e informale con gli artisti, realmente “A Tu per Tu”.

Turini, con oltre quarant’anni di carriera, si è esibito in prestigiose sale da concerto come la Carnegie Hall di New York, la Salle Cortot di Parigi, l’Auditorium Rai di Roma e l’Auditorium Nazionale di Madrid. Le sue performance lo rendono uno dei pianisti più apprezzati del panorama internazionale, ed è considerato uno dei maggiori interpreti di Bach.

Non a caso il suo recente CD dedicato proprio alle Variazioni Goldberg, pubblicato dall’etichetta Cezanne, ha ricevuto entusiastiche recensioni. Docente presso il Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro, è anche direttore artistico dell’Accademia Musicale Valdarnese e delle Stanze Ulivieri, e guida il Concorso Pianistico Internazionale Humberto Quagliata.

La rassegna “A Tu per Tu”, che propone un cartellone di concerti di altissimo livello a ingresso gratuito, è realizzata sotto la direzione artistica del Maestro Claudio Piastra grazie all’impegno del Comune di Sala Baganza in collaborazione con Parma OperArt APS e con il fondamentale contributo dell’imprenditore Giorgio Tittarelli, recentemente scomparso, titolare dell’azienda Crosspolimeri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521 331342/43 o inviando una email all’indirizzo roccadisala@gmail.com.