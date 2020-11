Sala Baganza: rifacimento del tetto per un edificio di edilizia residenziale pubblica

Hanno preso l’avvio nella giornata di oggi i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Adorni, nella frazione San Vitale del Comune di Sala Baganza, che comporteranno il rifacimento della copertura dell’immobile gestito da Acer Parma e l’installazione della linea vita.

“Questo è l’intervento che fa da testimone rispetto al nuovo accordo raggiunto tra i Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e Acer – sottolinea il Sindaco di Sala Baganza Aldo Spina – che attraverso strumenti innovativi consente di attuare un numero significativo di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, per un totale di 2 milioni di euro. C’è particolare soddisfazione perché il primo viene realizzato nel territorio di Sala Baganza – prosegue Spina – su un edificio in cui avevamo da tempo evidenziato la necessità di adeguamenti. Un plauso alla tempestività con la quale la dirigenza di Acer e Pedemontana Sociale hanno concretizzato questo importante obiettivo”.

Il fabbricato di proprietà del Comune di Sala si sviluppa su tre piani, otto appartamenti e un locale adibito ad ufficio. L’intervento del valore complessivo di oltre 47mila euro euro, che dovrebbe concludersi entro la fine del mese di dicembre 2020, comporterà il montaggio del parapetto anticaduta su tutto il perimetro del cornicione, oltre alla rimozione e alla sostituzione della lattoneria esistente.

“Si tratta di un intervento programmato in accordo con il Comune di Sala Baganza resosi necessario per efficientare l’edificio sotto il profilo della impermeabilizzazione del tetto, e per conformarsi alle norme di sicurezza per eventuali e successive opere di manutenzione – spiega il Presidente Acer Parma Bruno Mambriani in occasione del sopralluogo sul cantiere – Tra i compiti fondamentali dell’Azienda Casa vi è infatti il mantenimento del patrimonio immobiliare gestito su tutta la provincia di Parma, in modo da garantire alle famiglie assegnatarie degli appartamenti le migliori condizioni possibili rispetto agli edifici dove vivono, e allo stesso tempo per far sì che il valore degli immobili non subisca significative variazioni”.

Durante il sopralluogo erano presenti anche Giuliana Saccani, Assessore alle Politiche sociali del comune di Sala Baganza, Adriano Temporini, Direttore generale di azienda Pedemontana sociale, ed Elisa Leoni, presidente di Azienda Pedemontana Sociale: “Quello che presentiamo oggi è il primo di una serie di interventi che verranno realizzati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense grazie ad un accordo con Acer – conclude Leoni – Interventi che ci permetteranno di riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, con manutenzioni straordinarie, rendendolo anche più confortevole per gli inquilini stessi”.