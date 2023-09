Sala Baganza: rivendeva palline da golf rubate, denunciato per ricettazione

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, hanno raccolto dalla direzione del locale circolo Golf “LA ROCCA” una denuncia per ingenti e persistenti furti di materiali e beni dall’interno dell’area sportiva. In particolare sparivano palline specifiche per l’allenamento degli atleti della squadra agonistica giovanile e dei vari soci.

A seguito della formale denuncia, la locale Stazione Carabinieri, ha condotto mirata attività investigativa, monitorando, fra le varie cose anche i siti di vendita on-line.

Tale attività ha permesso di individuare un annuncio che offriva in vendita a Parma grossi quantitativi di palline del medesimo tipo di quelle asportate dal circolo sportivo. Le verifiche svolte hanno permesso di individuare il venditore, risultato essere un ventitreenne di Sala Baganza.

I conseguenti approfondimenti, avvalorati dalle risultanze di una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare diverse centinaia di palline a casa del sospettato, inequivocabilmente di proprietà del menzionato circolo sportivo, hanno permesso di acquisire concordi elementi probatori, tali da far ritenere proprio il 23enne uno dei responsabili della rivendita dei beni rubati presso il circolo di Sala Baganza, venendo denunciato per ricettazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma